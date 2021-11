Slovensko je vysokorizikové už aj pre Nemecko, nezaočkovaní musia ísť po príchode do karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecko zaradilo Slovensko z pohľadu možnosti nákazy koronavírusom medzi vysokorizikové krajiny s vysokou incidenciou. Nariadenie nemeckej vlády je v platnosti od nedele 31. októbra. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Všetci cestujúci do Nemecka, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali ochorenie COVID-19 a pochádzajú z vysokorizikových krajín s vysokou incidenciou sú povinní nastúpiť do desaťdňovej karantény, ktorú je možné negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu ukončiť najskôr v jej piaty deň.Cestujúci sú zároveň povinní prihlásiť sa pred cestou do Nemecka prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do krajiny sa o tom musia preukázať potvrdením v pdf formáte.