Podmienky vstupu na územie Slovenska z Ukrajiny sa zmenia, informovalo Ministerstvo vnútra SR

Podmienky vstupu

7.11.2020 - Od pondelka 9. novembra sa zmenia podmienky vstupu na územie Slovenska z Ukrajiny. Na sociálnej sieti to oznámilo Ministerstvo vnútra SR (MV SR).Rezort vnútra o zmenách rozhodol na základe vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a na Ukrajine a na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Od pondelka 9. novembra bude do odvolania zatvorený hraničný priechod Veľké Slemence – Maly Selmentsi.Hraničný priechod Ubľa bude vybavovať vozidlá do 7,5 tony len za účelom tranzitu cez územie SR. Vybavovaní budú aj cestujúci na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky ÚVZ, alebo na základe udelenej výnimky. Hraničný priechod bude fungovať v nonstop režime. Peší cestujúci sú vylúčení.Osoby, ktoré majú udelený pobyt na území SR, budú môcť na územie Slovenska vstúpiť iba cez hraničný priechod Vyšné Nemecké v čase od 7:00 do 19:00 bez ohľadu na spôsob dopravy.Osoby sa na vstupe musia podrobiť antigénovému testu a následne sú povinné ísť do domácej karantény, kde sa musia najskôr v piaty deň podrobiť RT PCR testu.Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké bude zároveň umožnený vstup aj pre peších cestujúcich.Antigénovému testu sa nemusia podrobiť osoby, ktoré tranzitujú územím SR a na základe výnimiek vyplývajúcej z vyhlášky ÚVZ, alebo na základe písomnej výnimky. Nákladná doprava na vstupe a na výstupe bude bez obmedzenia.