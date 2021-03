Podmienky získania pandemického ošetrovného sa nemenia, pozor však na podmienky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Od 8. marca tohto roka sa v podmienkach nároku na pandemické ošetrovné nič nemení. Ak bude škôlka alebo škola rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorená, rodičia majú pri splnení všetkých zákonných podmienok nárok na pandemické ošetrovné.Ak materská alebo základná škola umožní návštevu alebo výučbu len pre časť detí, rodičia detí, ktoré nemôžu materskú alebo základnú školu z tohto dôvodu navštevovať, nárok na pandemické ošetrovné majú. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa "Naďalej platí, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné, ktoré mal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom, a to rozhodnutím hygieny, riaditeľa, zriaďovateľa alebo ministra školstva," uviedla poisťovňa.Stále tiež platí aj to, že ak je škôlka alebo škola otvorená a rodičia nedajú dieťa do školského zariadenia iba pre obavy z ochorenia, nárok na pandemické ošetrovné nemajú.Materské školy a prvý stupeň základných škôl (ZŠ) budú od 8. marca otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí musia pracovať na pracovisku. Uviedol to v pondelok minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling . Opatrenia vyplývajú z rokovania vlády, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 28. februára.