Vyšetrovateľ NAKA obvinil Gašpara, Hraška i Krajmera v kauze Fatima

5.3.2021 - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vzniesol obvinenie voči bývalému prezidentovi Policajného zboru Tiborovi Gašparovi, bývalému šéfovi NAKA Petrovi Hraškovi a exriaditeľovi Národnej protikorupčnej jednotky Robertovi Krajmerovi v kauze Fatima. Informoval o tom portál Aktuality.sk na svojej internetovej stránke. Všetci traja sú obvinení aj v rámci akcie Očistec.Podľa Aktualít je Robert Krajmer obvinený aj z ďalšieho skutku. Nové obvinenia pribudli aj trom osobám, ktoré vyšetrovateľ stíha od septembra minulého roka. „To znamená, že v posudzovanom prípade budú opätovne vypočúvaní obvinení a niektorí svedkovia, budú vypočúvaní aj noví (ďalší) svedkovia, a preto nemožno v žiadnom prípade konštatovať, že už boli vypočutí všetci svedkovia. Možno ešte doplniť, že dva nové skutky, pre ktoré bolo vznesené obvinenie dňa 1. 3. 2021, vecne súvisia so skutkom právne posúdeným ako vydieranie,“ uviedla pre portál hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.Kauza trenčianskeho baru Fatima siaha do roku 2000, keď podnikateľovi Ondrejovi Janíčkovi mal vtedajší údajný boss podsvetia Peter Čongrády spolu s Petrom V. násilím bar vziať. Ako informoval portál, mafiánske prevzatie sa údajne dialo s „posvätením polície“ ale aj sudcov, a to práve aj obvinenej Moniky Jankovskej, ktorá bola vtedy sudkyňou v Trenčíne.Podľa výpovede svedkov za toto prebratie vzala úplatok tri milióny korún. O tejto skutočnosti mal aj pred súdom vypovedať svedok Michal V. Ten neskôr svoju výpoveď zmenil a vrátil sa k pôvodnej verzii, že k násilnému prevzatiu neprišlo. Nakoniec sa k verzii s násilným prevzatím vrátil aj s tým, že ho mala ovplyvňovať trojica ľudí, medzi ktorými bol aj svat Moniky J., Peter V., a policajt NAKA Milan Ž.