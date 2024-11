Podmorský dátový komunikačný kábel z Helsiniek do Rostocku sa pretrhol

18.11.2024 (SITA.sk) - Podmorský dátový komunikačný kábel cez medzi Fínskom a Nemeckom sa pretrhol. Informovali o tom v pondelok fínski predstavitelia a dodali, že príčina pretrhnutia sa vyšetruje.Fínsky štátny poskytovateľ dátových služieb Cinia oznámil, že na kábli C-Lion1, ktorý vedie z fínskeho hlavného mesta Helsinki do nemeckého prístavného mesta Rostock v dĺžke takmer 1 200 km, zistili „chybu“. Firma Cinia však uviedla, že medzinárodné dátové a telekomunikačné spojenia Fínska sú zabezpečené viacerými trasami.Podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE je kábel C-Lion1, ktorý spustili v roku 2016, jediným fínskym dátovým komunikačným káblom, ktorý vedie zo severskej krajiny priamo do strednej Európy.Fínske médiá upozornili, že trasa kábla do Nemecka vedie v blízkosti dvoch plynovodov Nord Stream medzi Ruskom a Nemeckom, ktoré v súčasnosti nie sú v prevádzke.