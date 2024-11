Bývalý šéf polície Kovařík sa má postaviť pred súd, čelí obžalobe za zneužívanie právomoci a marenie spravodlivosti

Inšpekcia nasadila zásahovú jednotku

Ignorované návrhy na dokazovanie

18.11.2024 (SITA.sk) - Bývalý prezident Policajného zboru Peter Kovařík sa má v piatok 22. novembra postaviť pred súd vo veci údajne neoprávnene prerušeného policajného zásahu. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava I.Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na súd obžalobu vo veci zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.Kovařík z funkcie šéfa polície odstúpil v septembri 2021. Dôvodom bolo práve obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podľa policajnej inšpekcie totiž zmaril prebiehajúci zásah zadržania, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s obvinenými Matejom Z. a Petrom P.Bývalý šéf polície argumentoval, že nasadenie zásahového tímu nebolo v kompetencii vyšetrovateľky policajnej inšpekcie, a po tom, čo vec konzultoval s dočasne povereným šéfom inšpekcie, dal pokyn zásah dokončiť.Peter Kovařík v stanovisku k svojmu trestnému stíhaniu ešte z roku 2023 uviedol, že celé vyšetrovanie bolo vykonané v rozpore so zásadou objektívnosti orgánmi, ktoré boli zaujaté.„Dva roky vyšetrovania plného prieťahov v konaní, počas ktorého boli fakticky len zopakované účelovo vykonané úkony pred vznesením obvinenia, kde sa svedkovia spravidla z úradu inšpekčnej služby vyhýbali odpovediam na otázky, najmenej v dvoch prípadoch účelovo klamali. Naviac, dozorujúci prokurátor Juraj Chylo zabránil položeniu všetkých otázok, ktoré smerovali k nezákonnostiam v konaní tímu Diany Santusovej,“ vyhlásil Kovařík.Napriek tomu podľa neho výsluchy svedkov a znalecký posudok len potvrdili to, čo tvrdil od začiatku. „Vyžiadanie zásahovej jednotky bolo protiprávne, jej povolenie rovnako. Akcia bola spustená len preto, lebo príslušníci tímu Úradu inšpekčnej služby Oblúk sa dozvedeli, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) chce začať trestné stíhanie vo veci pre zneužitie právomoci členmi tímu Oblúk, teda presne za to, za čo bolo vznesené obvinenie príslušníkom NAKA,“ skonštatoval minulý rok bývalý policajný prezident.Kovařík tiež zdôraznil, že všetkých jeho 40 návrhov na vykonanie dokazovania bolo ignorovaných. „Nezákonnosti dozorového prokurátora kryla generálna prokuratúra a domôcť sa objektívnosti bolo nemožné. Som preto rád, že toto bezprávie sa končí a bol by som prekvapený, keby súd takto vykonštruovanú obžalobu neodmietol. Vyšetrovanie malo byť už dávno zastavené, keďže skutok nie je trestným činom,“ dodal policajný exprezident.