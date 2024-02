Podnesterskí predstavitelia plánujú požiadať Putina o začlenenie moldavského regiónu do Ruska

Referendum nemá zmysel

Napätie narastá

22.2.2024 (SITA.sk) - Samozvaná vláda moldavského proruského separatistického regiónu Podnestersko pripravuje na 28. februára zjazd poslancov takzvaného parlamentu Podnesterska, ako aj poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, na ktorom chcú požiadať ruského vodcu Vladimira Putina o začlenenie do Ruska. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.Predstavitelia regiónu údajne nie sú spokojní s nedávnymi ekonomickými rozhodnutiami moldavskej vlády. Podnesterský poslanec Vadim Kravčuk vo vysielaní tiraspoľskej televízie TSV priznal, že cieľom kongresu je potvrdiť, že Tiraspoľ sa chce naďalej integrovať do Ruskej federácie.„Uskutočniť ďalšie referendum nemá zmysel, ale bolo by celkom rozumné potvrdiť predchádzajúce rozhodnutie. Podnestersko vyjadrilo túžbu spojiť sa s Ruskom a Eurázijskou ekonomickou úniou už v roku 2006. Zjazd poslancov všetkých úrovní s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdí naše zámery,“ vysvetlil Kravčuk.Podnestersko je separatistický región Moldavska, ktorý ekonomicky, politicky i vojensky podporuje Rusko. Medzinárodne neuznané Podnestersko sa odtrhlo od Moldavska po rozpade ZSSR na začiatku 90. rokov, keď separatistov aktívne podporili ruskí vojaci. Konflikt si vyžiadal asi 1 500 mŕtvych.Výzvy Kišiňova na odchod približne dvoch tisícok ruských vojakov Moskva odmieta s tým, že „mierové jednotky“ chránia ruskú menšinu a zostanú v regióne až do vyriešenia nezhôd.Napätie v krajine však narastá, odkedy moldavská vláda v novom roku zaviedla clo na dovoz a vývoz, čo je súčasťou jej úsilia o vstup do Európskej únie Vodca Podnesterska Vadim Krasnoseľskij v januári vyzval jeho obranné a spravodajské inštitúcie, aby boli „čoraz aktívnejšie“ vo svojej vojenskej pripravenosti.Rusko sa zaviazalo stiahnuť svoje sily z Podnesterska do 31. decembra 2002, tento záväzok však nesplnilo. V marci minulého roka Parlamentné zhromaždenie Rady Európy uznalo Podnestersko za „moldavské územie okupované Ruskom“.