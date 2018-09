Podnet obhajoby na predpojatosť sudcov v procese s abú Waláom zamietli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Celle 11. septembra (TASR) - Vrchný krajinský súd v nemeckom meste Celle zamietol ako neopodstatnený podnet obhajoby kazateľa abú Waláa a štyroch spoluobžalovaných poukazujúci na predpojatosť sudcov.Podľa právnych zástupcov kazateľa považovaného za jednu z kľúčových postáv Islamského štátu (IS) na nemeckom území si sudcovia už vytvorili nemenné názory na vinu ich mandanta a nedostatočne chceli vnímať fakty, ktoré ho zbavovali bremena zodpovednosti za skutky obsiahnuté v žalobe.Proces, ktorý sa začal vlani v septembri a potrvá najmenej do vianočných sviatkov, tak pokračoval vypočúvaním svedkov.Iračan Ahmad Abdulaziz Abdullah A., ktorý je v Nemecku vnímaný pod prezývkou abú Walá ako zrejme najvyšší predstaviteľ džihádistov IS v spolkovej republike, vystupoval s radikálnymi islamistickými kázňami v Nemeckom islamskom kruhu Hildesheim, ktorý však tamojšie úrady už skôr postavili mimo zákon.Salafistického kazateľa a jeho štyroch komplicov obžalovaných z náboru dobrovoľníkov pre IS v priestoroch mešity v Hildesheime vo veku 27-51 rokov chráni v súdnej sieni nepriestrelné sklo. Všetkých zadržali v novembri 2016 v spolkových krajinách Severné Porýnie-Vestfálsko a Dolné Sasko.Obžalovaným hrozí v prípade potvrdenia viny súdom až desať rokov za mrežami.