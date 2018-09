V nemocnici v Londýne zomrela manželka pakistanského expremiéra Šarífa

Naváz Šaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 11. septembra (TASR) - Vo veku 68 rokov zomrela v utorok v nemocnici v Londýne manželka bývalého pakistanského premiéra Naváza Šarífa. Informovala o tom agentúra AP s tým, že Šarífova manželka Kulsúm sa liečila na rakovinu a vlani sa podrobila operácii. Jej zdravotný stav sa však pred niekoľkými mesiacmi zhoršil.Hovorkyňa strany Pakistanská moslimská liga - Naváz (PML-N) dodala, že telesné pozostatky prevezú do Pakistanu, kde sa uskutoční pohreb. Pred domov Šarífovcov v Láhaure sa už podľa agentúry AP začali zhromažďovať smútoční hostia.V Londýne sa v čase smrti nachádzali dvaja synovia Šarífovcov, ako aj ďalší príbuzní a sympatizanti PML-N. Samotný expremiér, ani jeho dcéra Marjam do Londýna vycestovať nemohli, pretože si vo väzení v Pakistane odpykávajú trest za korupciu.Expremiér sa v utorok objavil pred súdom v Islamabade, na ktorý sa obrátil so žiadosťou o prepustenie na kauciu. Súd o jeho žiadosti zatiaľ nerozhodol. AP však uviedla, že pakistanská vláda zrejme Šarífa i jeho dcéru z väzenia na kauciu prepustí, aby sa mohli zúčastniť na pohrebe.Vlani v júli najvyšší pakistanský súd zbavil Naváza Šarífa, trojnásobného premiéra krajiny, funkcie ministerského predsedu. Stalo sa tak pre podozrenia z korupcie. Neskôr bol odsúdený na desať rokov väzenia za zločiny spojené s medzinárodným škandálom Panama Papers.Škandál Panama Papers v roku 2015 odhalil, že niekoľko Šarífových detí malo prepojenie na offshorové spoločnosti, ktoré boli údajne využívané na odliv prostriedkov a nákup aktív - vrátane luxusných bytov v Londýne. Jeho rodina však tvrdí, že inkriminované nehnuteľnosti nadobudla v 90. rokoch legálne.