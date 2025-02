Podnikanie, ktoré rozvíja Slovensko

Zodpovedný partner pre zamestnancov aj komunity

6.2.2025 (SITA.sk) -Za 20 rokov, z toho veľkú časť so slovenskými firmami. Podpora domácich producentov je pre reťazec kľúčová. V sortimente Lidla majúV predošlom obchodnom roku slovenským dodávateľom diskont zaplatil za ich výrobky viac ako. Z toho 510 miliónov eur predstavoval tovar pre Lidl Slovenská republika a 93,5 milióna eur bol export do zahraničných Lidlov. Reťazec tak potravinárom otvára aj pomyselné dvere do sveta a na kvalitných slovenských produktoch si vďaka Lidlu môžu pochutiť zákazníci z desiatok európskych krajín."Záleží nám na tom, aby sa Slovensku darilo, a prispievame k tomu ako stabilný zamestnávateľ, férový obchodný partner, dobrý sused a zodpovedný daňovník. Na Slovensku máme 167 predajní, stovky obchodných partnerov, viac ako 6 700 zamestnancov a milióny zákazníkov. Náš záväzok voči Slovensku vnímame ako dlhodobý," uviedol Ivan Udiljak, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.Lidl je známy predovšetkým ako diskontný predajca potravín a spotrebného tovaru so silným dôrazom na privátne značky a čo najlepší pomer kvality a ceny. Rovnako tak je ale dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky, pričom patrí medzi najväčších zamestnávateľov, investorov a daňovníkov na Slovensku. Verejnosť ho dlhodobo vníma ako slovenského lídra v spoločenskej zodpovednosti.. Za sumu peňazí, ktorú rok čo rok Lidl prinesie Slovensku, by bolo možné postaviť tri nové nemocnice, zakúpiť 1 390 nových CT prístrojov, prípadne postaviť 1 204 nových telocviční. Za túto sumu by sa mohlo zaobstarať 256 nových elektrických rýchlikových rušňov, 105 000 miest pre deti v liečebných sanatóriách a pokrylo by to zaplatenie nákladov na ročné vzdelávanie pre viac ako milión žiakov.Lidl patrí medzi najpoctivejších daňovníkov na Slovensku, za čo opakovane získal prestížne ocenenie Merkúr od Finančnej správy SR ako najlepší platiteľ dane registrovaný na Daňovom úrade Bratislava.. Lidl platí jednu z najvyšších daní z príjmu právnických osôb na Slovensku. Doteraz to bolo spolu viac ako 280 miliónov eur. Za obchodný rok 2023 išlo o 34,6 milióna eur, čo je. V predošlom roku vytvoril Lidl hodnotu, ktorá za rok umožňuje podporiť vyše 42 000 pracovných miest. ToDiskont má na Slovensku aktuálne 167 predajní, tri logistické centrá a centrálu v Bratislave. Zamestnáva vyše 6 700 ľudí naprieč krajinou a dlhodobo patrí medzi najlepších zamestnávateľov. Motivačné finančné ohodnotenie, atraktívne benefity, rešpekt k diverzite či kariérny rast. To sú iba niektoré z charakteristík, vďaka ktorým je Lidl najoceňovanejším zamestnávateľom na Slovensku. Reťazec opakovane získal medzinárodné tituly Top Employer Slovensko a Top Employer Europe a tiež viackrát zvíťazil v domácej ankete Najzamestnávateľ. Lidl dbá aj na rovnomerné odmeňovanie mužov a žien, čo potvrdzuje medzinárodná certifikácia Equal Salary.. Ponuku zamestnaneckých benefitov Lidl neustále prehodnocuje a dlhodobo zlepšuje finančné podmienky svojich zamestnancov. Za uplynulé tri roky reťazec do zvýšenia miezd a odmien investoval vyše 43 miliónov eur. Tento rok na zvyšovanie platov vyčlenil ďalších 10 miliónov eur. Diskont je stabilným zamestnávateľom, ktorý v priemere vytvára stovky nových pracovných miest ročne.Lidl však nie je len zodpovedným zamestnávateľom. Chce byť dobrý susedom všade tam, kde pôsobí.. Nadačný fond a Nadácia Lidl podporili od roku 2012 projekty zlepšujúce svet okolo nás vo výške 9,3 milióna eur, a to vďaka 2 % a finančným darom. Jeho spoločensky zodpovedné aktivity intenzívne vníma aj verejnosť a práve Lidl dlhodobo vníma ako najzodpovednejšiu firmu. Potvrdzuje to aj prieskum agentúry IPSOS[1].Ďalšie zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na stránkach www.lidl.sk www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://sk.linkedin.com/company/lidl-slovenska-republika [1] ESG & REPUTATION RESEARCH 2024, IPSOSInformačný servis