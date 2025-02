Generálna prokuratúra momentálne nedozoruje trestné konanie v súvislosti s možným prevratom

6.2.2025 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra SR momentálne nedozoruje trestné konania týkajúce sa možnej hrozby rozvratu ústavného zriadenia SR. Vyplýva to z odpovede pre agentúru SITA."V tejto fáze oslovte políciu SR, úlohou ktorej je odhaľovanie trestných činov a zisťovanie páchateľov," uviedla hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová V súvislosti s údajnou prípravou rozvratu ústavného zriadenia podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka beží vo viacerých veciach trestné stíhanie. "A vôbec nevylučujem aj zriadenie špecializovaného tímu, ktorý by sa tomuto venoval," skonštatoval minulý týždeň minister.Stíhania sa podľa neho vedú v súvislosti s kyberútokmi, bombovými hrozbami alebo pokusmi poškodiť kritickú infraštruktúru. "Toto sú všetko veci, ktoré sa v tomto prípade skĺbujú do jednej," vyhlásil Šutaj Eštok s tým, že následkom týchto aktivít mala byť práve destabilizácia SR. "Orgány činné v trestnom konaní konajú," dodal minister vnútra.