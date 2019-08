Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) - Podnikanie na Slovensku ukončia likvidáciou stovky firiem ročne. Od roku 2010 do tohtoročného júna ukončilo podnikanie týmto spôsobom dovedna 9047 spoločností, pričom rekord drží rok 2016, keď bolo zlikvidovaných 1539 podnikov. Niektoré likvidácie sa ale ani po rokoch nedarí ukončiť podľa požiadaviek zákona. Vyplýva to z údajov poradenskej spoločnosti Bisnode.Od januára tohto roka skončilo na Slovensku podnikanie likvidáciou 516 firiem. Naopak, v rovnakom období do procesu likvidácie vstúpilo ďalších 1101 podnikov." hovorí analytička spoločnosti Petra Štěpánová. Zároveň upozorňuje, že likvidácia firmy je v porovnaní s jej založením náročný, drahý a zdĺhavý proces.Priemerná dĺžka likvidácie firmy medzi rokmi 2010 až 2019 podľa Štěpánovej presiahla 30 mesiacov. Niektoré likvidácie pritom začali ešte v 90. rokoch minulého storočia.uvádza analytička.Najviac neukončených likvidácií Bisnode eviduje v Bratislavskom kraji (4221 firiem) a najmenej je zaregistrovaných v Prešovskom kraji (584 spoločností).