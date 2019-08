Prezident Zeman vymenoval Zaorálka za ministra kultúry

Lubomír Zaorálek. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. augusta (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenoval v utorok na Pražskom hrade Lubomíra Zaorálka (ČSSD) za ministra kultúry. Vo funkcii nahradí Antonína Staňka, ktorý pred časom v čele rezortu skončil, uviedol spravodajský server Novinky.cz.Zeman pripomenul, že nový minister kultúry by sa mal venovať pamiatkam a ich záchrane.povedal český prezident v krátkom prejave.Podľa Zaorálka nie je stav okolo českého ministerstva kultúry dobrý a v rezorte je potrebné urobiť dôležité rozhodnutia, ktoré mieni konzultovať s odborníkmi.uviedol Zaorálek na pondelkovej schôdzke so Zemanom v Lánoch.Spor o ministerstvo kultúry zamestnával českých politikov od apríla. V tom čase odbornú verejnosť rozhnevalo, že vtedajší minister Staněk odvolal riaditeľa Národnej galérie Praha Jiřího Fajta a riaditeľa Múzea umenia Olomouc Michala Soukupa. Sociálna demokracia sa potom rozhodla Staňka vymeniť. Prezident Zeman sa Staňka zastával a vo funkcii ho udržal do konca júla. A keď ho odvolal, dal najavo, že nevymenuje nominovaného náhradníka z ČSSD Michala Šmardu.Česká republika sa vtedy nachádzala na pokraji ústavnej krízy a sociálni demokrati hrozili odchodom z vlády.Šmarda sa nakoniec minulý týždeň nominácie vzdal a ČSSD predstavila nového kandidáta na ministra kultúry, exministra zahraničných vecí Zaorálka.