Podnikateľ Brhel je stále vo väzbe, mohol by ovplyvňovať svedkov alebo získať cudzie občianstvo

Sudkyňa sa stotožnila s obavami

Odvoláva sa na výpovede svedkov



Akcia Mýtnik





Polícia v rámci akcie obvinila aj podnikateľov



Jozef Brhel sa na Slovensko vrátil 1. februára vo večerných hodinách. Následne sa 2. februára dostavil na výsluch, pričom ho polícia zadržala. Podľa medializovaných informácií ho následne museli hospitalizovať pre zhoršený zdravotný stav.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala 29. januára v rámci akcie Mýtnik bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho a ďalšie osoby v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní.Polícia v rámci akcie obvinila aj podnikateľov Michala Suchobu a Jozefa Brhela, ktorí sa v tom čase nachádzali v zahraničí.Jozef Brhel sa na Slovensko vrátil 1. februára vo večerných hodinách. Následne sa 2. februára dostavil na výsluch, pričom ho polícia zadržala. Podľa medializovaných informácií ho následne museli hospitalizovať pre zhoršený zdravotný stav.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikateľ Jozef Brhel , ktorého polícia obvinila v rámci akcie Mýtnik , je vo väzbe, pretože by mohol ovplyvňovať svedkov alebo získať cudzie štátne občianstvo a vyhnúť sa stíhaniu na Slovensku. Vyplýva to z rozhodnutia o vzatí do väzby, ktoré opísal Denník N na svojom spravodajskom webe.Podľa prokurátora Jozef Brhel odišiel zo Slovenska, keď sa dozvedel o vyšetrovaní. „Po vznesení obvinenia ho nebolo možné kontaktovať, a to ani na telefónnom čísle, ktoré orgánom činným v trestnom konaní poskytol syn obvineného,“ píše sa v uznesení súdu, ktoré Denník N získal v rámci infozákona. Prokuratúra uvádza, že sa obvinený pravidelne zdržiava v zahraničí, „čo v spojitosti s hrozbou vysokého trestu, ako aj jeho dobrým finančným zázemím, vytvára odôvodnený predpoklad úteku pred orgánmi činnými v trestnom konaní, respektíve súdom“.Sudkyňa Ružena Sabová s uvalením útekovej väzby súhlasila, stotožnila sa s obavami prokurátora. „Skutočnosti vyplývajúce z dôkazov i z výpovede obvineného svedčia o tom, že obvinený a jeho rodina disponuje hnuteľným, nehnuteľným majetkom i dostatočným zdrojom finančných prostriedkov, čoho dôkazom je prevod sumy 3,7 milióna eur na účet syna obvineného,“ píše sudkyňa, podľa ktorej túto sumu Jozef Brhel poslal synovi 18. januára 2021. Jeho syn 26. januára celú sumu previedol na iný účet. Bývalého šéfa finančnej správy Františka Imrecze a ďalších podozrivých v kauze Mýtnik zadržali o tri dni neskôr.Pre vplyv Jozefa Brhela v IT biznise a údajným kontaktom na finančnú správu sudkyňa uvalila na obvineného aj kolúznu väzbu. Prokurátor o ňu žiadal, keďže bol podľa neho členom organizovanej skupiny, ktorá pôsobila a vyvíjala protizákonnú činnosť po dlhší čas, „pričom pri jej páchaní dochádzalo ku deľbe úloh, koordinovanému postupu jednotlivých obvinených, ktorí sa navyše dopĺňali, aby došlo k jej úspešnému dokonaniu“. Ako ďalej informuje Denník N, prokurátor sa obáva, že by oligarcha mohol ovplyvňovať svedkov pre jeho výrazný vplyv na finančnú správu a rozhodovanie pri verejných obstarávaniach.„Zo vzájomných vzťahov medzi obvinenými osobami vyplýva dostatočne odôvodnená obava, že by sa mohli v rámci trestného konania koordinovať, dohadovať vzájomný postup a navzájom upravovať svoje výpovede, a tým mariť vyšetrovanie ako aj zabezpečovanie dôkazov v trestnom konaní,“ píše prokurátor a odvoláva sa na výpovede viacerých svedkov, ktorí hovorili o vplyve Jozefa Brhela na finančnú správu.Sudkyňa však nevyhovela žiadosti prokurátora na väzbu z obáv z pokračovania v trestnej činnosti. „Obava z jeho pokračovania v predmetnej trestnej činnosti je eliminovaná i novým zložením politického spektra vo vedení štátu, do štruktúry ktorého obvinený nepatrí, a o ktorom sa predpokladá, a dáva sa nádej, že naňho ani nemá dosah,“ objasnila Sabová.