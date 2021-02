Primátor Popradu Danko sa dal prednostne zaočkovať, na svoje konanie mal adekvátny dôvod

Nemocnica nechcela vakcíny znehodnotiť

Podali mu už obe dávky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Popradský primátor Anton Danko sa nechal zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Tvrdí, že ako štatutár mesta má na to právo a nikoho nepredbehol. Potvrdil to v pondelok 22. februára pre médiá s tým, že ho zaočkovali ešte v polovici januára v popradskej nemocnici. Reagoval tak na informáciu, ktorú v pondelok dostali viaceré redakcie, že mal byť zaočkovaný on aj jeho rodina.Tvrdenie o jeho rodine však označil za klamstvo. Podľa jeho slov ho oslovila nemocnica so žiadosťou, aby jej poskytol zoznam piatich ľudí z mestského úradu, ktorí by sa mohli prísť zaočkovať v prípade, že by ostali voľné vakcíny na konci očkovacieho dňa. On sám na tom, že sa nechal zaočkovať, nevidí nič zlé.„Začiatkom januára ma oslovila nemocnica, tak ako aj iné organizácie, okresný úrad, hasičov a policajtov, aby sme dali zoznam piatich ľudí,“ vysvetlil. Cieľom nemocnice podľa neho bolo, aby sa zvyšné očkovacie vakcíny neznehodnotili.„Začiatkom januára neboli žiadne podmienky, čo sa týka očkovania. Kritická infraštruktúra dodnes nie je presne špecifikovaná, nemocnica nás zahrnula medzi túto skupinu,“ reagoval na slová, že sa predbehol v poradovníku, v ktorom čakajú rizikoví ľudia.„Myslím si, že ako štatutár mesta mám na to právo, chodím každý deň do práce, ani v prvej vlne, ani teraz som nikdy nemal home office, stretávam sa s ľuďmi, organizujem chod mesta, organizujem odberné miesta, myslím si, že som nič zlého neurobil,“ uzavrel.Primátorovi Dankovi už podali aj druhú dávku vakcíny. Po prvej pociťoval len bolesť ruky, po druhej nemal žiadne vedľajšie účinky.