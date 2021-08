Podnikateľ Brhel zostáva naďalej vo väzbe, najvyšší súd zamietol jeho sťažnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikateľ Jozef B. , stíhaný v rámci kauzy Mýtnik , by mal ostať vo väzbe do začiatku decembra.Ako informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR (NS SR) Alexandra Važanová , senát 4T NS SR na neverejnom zasadnutí v utorok 3. augusta zamietol sťažnosti obvineného, ako aj prokurátora proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu z 20. júla tohto roku, ktorým bola Jozefovi B. predĺžená väzba do 2. decembra.„Senát dospel k záveru o správnosti rozhodnutia sudkyne pre prípravné konanie, ktorým bola obvinenému predĺžená lehota trvania väzby do 2. decembra 2021 a dôvody jeho väzby rozšírené o kolúznu väzbu, a to vzhľadom na rozšírenie obvinenia o ďalší skutok, a ktorým bola zamietnutá žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu a jeho väzba nebola nahradená inými inštitútmi," uviedla hovorkyňa. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala 29. januára v rámci akcie Mýtnik bývalého šéfa finančnej správy Františka I. a ďalšie osoby v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní. Polícia v rámci akcie obvinila aj podnikateľov Michala S. a Jozefa B., ktorí sa v tej dobe nachádzali v zahraničí. Jozefa B. po návrate na Slovensko vzali do väzby.