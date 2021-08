Terno pripravilo pre svojich zákazníkov akciový leták len so slovenskými produktami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2021 (Webnoviny.sk) -Terno už dlhodobo zvyšuje podiel domácich produktov na svojich predajných pultoch."Samozrejme, že nás teší zväčšujúci sa záujem o domáce potraviny. Kríza okolo vírusu covid-19 zasiahla každého z nás a preto aj my v spoločnosti TERNO real estate vnímame potrebu podať pomocnú ruku našim pestovateľom, poľnohospodárom, chovateľom či výrobcom potravín. Dlhodobo môžu zákazníci na pultoch predajní Terno nájsť až 60 % potravín so slovenským pôvodom. Zároveň však veríme, že toto číslo bude naďalej rásť," uviedol riaditeľ nákupu TERNO real estate Martin Mašeja.Terno si v dňoch od 5. do 11. augusta pripravilo pre svojich zákazníkov novinku, ktorú prinášajú ako prvá sieť potravín na Slovensku. Ide o akciový leták, vyskladaný výhradne z domácich produktov. Jeho heslom je "Čisto slovenská ponuka." Zákazníci môžu nájsť ponuku zlacnených mliečnych výrobkov, mäsa, pečiva, ovocia, zeleniny, sladkostí, alkoholických i nealkoholických nápojov a tiež množstva ďalších potravín a drogérie."Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo vytvoriť takýto unikátny leták. Bol to skvelý nápad ako podporiť našich domácich dodávateľov. Aj napriek tomu, že pri jeho realizácii nás čakalo viacero výziev, podarilo sa ho dotiahnuť do úspešného konca, čo nás úprimne teší. V našej spoločnosti si zakladáme na spokojnosti zákazníkov a, samozrejme, podpore lokálnych výrobcov," približuje marketingový manažér TERNO real estate Marek Koštrna.Okrem čisto slovenských produktov, aktuálny leták podporuje aj iniciatívu Slovenskej mliečnej rodiny, ktorá rozbehla súťaž na podporu domácich mliečnych výrobkov kde za nákup 3 SLOVENSKÝCH MLIEČNYCH VÝROBKOV S SK OVÁLOM môžete získať platobnú kartu v hodnote 3000 eur.Informačný servis