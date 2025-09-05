Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Regína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. septembra 2025

Podnikateľ chcel od štátu vylákať 75 miliónov eur, prokurátor ho obžaloval


Tagy: Obžaloba Podnikateľ Podvod Prokuratúra Súdy

Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín podal koncom augusta na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na podnikateľa Sergeja S. pre zločin ...



Zdieľať
5.9.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín podal koncom augusta na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na podnikateľa Sergeja S. pre zločin podvodu v štádiu pokusu. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca trenčianskej krajskej prokuratúry Marián Sipavý.


„S. S. prostredníctvom spriaznených osôb konajúcich v mene obchodnej spoločnosti vykonal celý rad úkonov s cieľom vylákať finančné prostriedky vo výške viac ako 75 miliónov eur prostredníctvom žaloby proti Slovenskej republike,“ povedal hovorca.

Dotyčný podľa neho zabezpečil vyhotovenie antedatovaných zmlúv s ruskou obchodnou spoločnosťou, ktoré boli spolu s ďalšími antedatovanými dokumentmi podkladom pre vypracovanie znaleckého posudku k údajnému ušlému zisku spoločnosti.


Zdroj: SITA.sk - Podnikateľ chcel od štátu vylákať 75 miliónov eur, prokurátor ho obžaloval © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obžaloba Podnikateľ Podvod Prokuratúra Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Konsolidáciu verejných financií pocítilo 80 percent ľudí na Slovensku
<< predchádzajúci článok
Ústavnému súdu chýba sudca, voľba kandidátov v parlamente stále nemá určený termín

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 