|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 5.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Regína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. septembra 2025
Podnikateľ chcel od štátu vylákať 75 miliónov eur, prokurátor ho obžaloval
Tagy: Obžaloba Podnikateľ Podvod Prokuratúra Súdy
Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín podal koncom augusta na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na podnikateľa Sergeja S. pre zločin ...
Zdieľať
5.9.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín podal koncom augusta na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na podnikateľa Sergeja S. pre zločin podvodu v štádiu pokusu. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca trenčianskej krajskej prokuratúry Marián Sipavý.
„S. S. prostredníctvom spriaznených osôb konajúcich v mene obchodnej spoločnosti vykonal celý rad úkonov s cieľom vylákať finančné prostriedky vo výške viac ako 75 miliónov eur prostredníctvom žaloby proti Slovenskej republike,“ povedal hovorca.
Dotyčný podľa neho zabezpečil vyhotovenie antedatovaných zmlúv s ruskou obchodnou spoločnosťou, ktoré boli spolu s ďalšími antedatovanými dokumentmi podkladom pre vypracovanie znaleckého posudku k údajnému ušlému zisku spoločnosti.
Zdroj: SITA.sk - Podnikateľ chcel od štátu vylákať 75 miliónov eur, prokurátor ho obžaloval © SITA Všetky práva vyhradené.
„S. S. prostredníctvom spriaznených osôb konajúcich v mene obchodnej spoločnosti vykonal celý rad úkonov s cieľom vylákať finančné prostriedky vo výške viac ako 75 miliónov eur prostredníctvom žaloby proti Slovenskej republike,“ povedal hovorca.
Dotyčný podľa neho zabezpečil vyhotovenie antedatovaných zmlúv s ruskou obchodnou spoločnosťou, ktoré boli spolu s ďalšími antedatovanými dokumentmi podkladom pre vypracovanie znaleckého posudku k údajnému ušlému zisku spoločnosti.
Zdroj: SITA.sk - Podnikateľ chcel od štátu vylákať 75 miliónov eur, prokurátor ho obžaloval © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Obžaloba Podnikateľ Podvod Prokuratúra Súdy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Konsolidáciu verejných financií pocítilo 80 percent ľudí na Slovensku
Konsolidáciu verejných financií pocítilo 80 percent ľudí na Slovensku
<< predchádzajúci článok
Ústavnému súdu chýba sudca, voľba kandidátov v parlamente stále nemá určený termín
Ústavnému súdu chýba sudca, voľba kandidátov v parlamente stále nemá určený termín