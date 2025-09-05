Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.9.2025
 24hod.sk    Ekonomika

05. septembra 2025

Konsolidáciu verejných financií pocítilo 80 percent ľudí na Slovensku


Tagy: konsolidácia verejných financií

Konsolidáciu verejných financií pocítilo 80 percent ľudí na Slovensku, ukázal júnový prieskum pre skupinu Partners. Najviac si podľa sondy ľudia všímajú zdražovanie potravín či nákladov na bývanie.



Konsolidáciu verejných financií pocítilo 80 percent ľudí na Slovensku

V prieskume 39 percent respondentov odpovedalo, že konsolidácia mala výrazný finančný vplyv na ich domácnosť, ďalších 41 percent pocítilo mierny vplyv. Deväť percent nevnímalo žiadne dôsledky.

Medzi opatreniami na tento rok bolo napríklad zvýšenie základnej sadzby DPH, zavedenie dane z finančných transakcií, ale aj obmedzenie bonusov na deti. DPH na potraviny síce vláda znížila, no podľa štatistík ich ceny napriek tomu rástli.

Pri bývaní vláda naďalej poskytovala plošné dotácie na plyn a teplo.

Ľudia na ťažšiu finančnú situáciu podľa ankety reagovali obmedzením chodenia do reštaurácií (41 percent), a šetrením na kultúre či zábave (35 percent), dovolenkách a výletoch (34 percent), ale aj nákupoch obuvi alebo oblečenia (33 percent).

Focus robil prieskum od 9. do 16. júna na vzorke 1014 respondentov. Skupina Partners sa venuje finančnému sprostredkovateľstvu.


