|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 5.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Regína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. septembra 2025
Konsolidáciu verejných financií pocítilo 80 percent ľudí na Slovensku
Konsolidáciu verejných financií pocítilo 80 percent ľudí na Slovensku, ukázal júnový prieskum pre skupinu Partners. Najviac si podľa sondy ľudia všímajú zdražovanie potravín či nákladov na bývanie.
Zdieľať
V prieskume 39 percent respondentov odpovedalo, že konsolidácia mala výrazný finančný vplyv na ich domácnosť, ďalších 41 percent pocítilo mierny vplyv. Deväť percent nevnímalo žiadne dôsledky.
Medzi opatreniami na tento rok bolo napríklad zvýšenie základnej sadzby DPH, zavedenie dane z finančných transakcií, ale aj obmedzenie bonusov na deti. DPH na potraviny síce vláda znížila, no podľa štatistík ich ceny napriek tomu rástli.
Pri bývaní vláda naďalej poskytovala plošné dotácie na plyn a teplo.
Ľudia na ťažšiu finančnú situáciu podľa ankety reagovali obmedzením chodenia do reštaurácií (41 percent), a šetrením na kultúre či zábave (35 percent), dovolenkách a výletoch (34 percent), ale aj nákupoch obuvi alebo oblečenia (33 percent).
Focus robil prieskum od 9. do 16. júna na vzorke 1014 respondentov. Skupina Partners sa venuje finančnému sprostredkovateľstvu.
Prečítajte si tiež
Doplňujúce komunálne voľby sa uskutočnia až v 33 mestách a obciach, patrí k nim aj bratislavská Petržalka
Podnikateľ chcel od štátu vylákať 75 miliónov eur, prokurátor ho obžaloval