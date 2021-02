Podnikateľ Jozef Brhel ide do väzby, bude hospitalizovaný vo väzenskej nemocnici v Trenčíne

aktualizovaný 5. februára 16:58



5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vzal do väzby obvineného podnikateľa Jozefa Brhela . Pre médiá to potvrdil jeho obhajca Ľudovít Štanglovič. Konkrétne podľa neho ide o útekovú a kolúznu (ovplyvňovanie svedkov, pozn. SITA) väzbu.Podnikateľ je obvinený pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a zločin prijímania úplatku. Prípad súvisí s IT zákazkami na finančnej správe.Štanglovič v tejto súvislosti zdôraznil, že jeho klient sa riadne dostavil na dohodnutý výsluch .„A oni v tom vidia nejaký útekový dôvod,“ uviedol.Ovplyvňovanie svedkov, ako dodal, nie je podľa neho možné pre zdravotný stav obvineného. Navyše všetci jeho spoluobvinení sú podľa obhajcu vo väzbe. „Podali sme sťažnosť, zdôvodníme ju až po tom, ako nám doručia písomné rozhodnutie,“ uviedol advokát. Doplnil, že jeho klienta prevezú do väzenskej nemocnice v Trenčíne.Štanglovič tiež povedal, že fakt, že Jozef Brhel je dlhodobo chorý, je orgánom činným v trestnom konaní známa. Kritizoval tiež, že jeho klient bol v ružinovskej nemocnici hospitalizovaný na infekčnom COVID oddelení, a to napriek negatívnemu testu na toto ochorenie. V uvedenej veci podľa Štangloviča obhajoba podala trestné oznámenie.Rozhodnutie o väzobnom stíhaní potvrdila aj hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková . „Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR,“ dodala.