Kauza Navaľný spôsobila, že vzťahy medzi Bruselom a Ruskom sú napäté a na dne

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a Ruskom sa pre kauzu Alexeja Navaľnéh o ocitli na dne. Vyhlásil to v piatok šéf európskej diplomacie Josep Borrell Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj sa v piatok už druhý raz v tomto týždni postavil pred súd. Tentoraz čelí obvineniam z urážky vojnového veterána. V utorok poslal Navaľného iný moskovský súd do väzenia na takmer tri roky.„Samozrejme, naše vzťahy sú veľmi napäté a Navaľného kauza je dnom v našich vzťahoch," povedal Borrell v Moskve pred rozhovormi s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom Moskovský súd v utorok zmenil podmienečný trest opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý dostal za spreneveru, na nepodmienečný a poslal ho do väzenia na dva roky a osem mesiacov. Navaľného, ktorý je najznámejším kritikom prezidenta Vladimira Putina, zadržali 17. januára po jeho návrate z Nemecka.V krajine sa liečil päť mesiacov z následkov otravy nervovoparalytickou látkou novičok . Z útoku obviňuje Kremeľ, čo ruské úrady odmietajú. Podľa prokuratúry pobytom v Nemecku porušil pravidlá podmienečného odsúdenia za spreneveru.V piatok sa Navaľnyj opäť postavil pred súd. Dôvodom sú jeho verejné vyjadrenia k televíznemu šotu, ktorý vyzýval voličov, aby v referende hlasovali za ústavné reformy. Výsledok vlaňajšieho referenda umožňuje prezidentovi Vladimirovi Putinovi uchádzať sa o znovuzvolenie aj po skončení súčasného mandátu v roku 2024.Podľa obžaloby Navaľnyj na adresu osôb vystupujúcich vo videu použil výrazy ako „skorumpované bábky", „ľudia bez svedomia" a „zradcovia". Tým údajne urazil „česť a dôstojnosť" veterána druhej svetovej vojny Ignata Artemenka, ktorý bol medzi účastníkmi nahrávky.Deväťdesiatštyriročný Artemenko sa na pojednávaní zúčastnil prostredníctvom videokonferencie. Uviedol, že Navaľného vyjadrenia ho šokovali a žiada verejné ospravedlnenie.