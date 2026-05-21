Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Podnikateľa Sisáka právoplatne oslobodili v eurofondovej kauze, chcel získať agrodotáciu na pôdu – VIDEO
Podnikateľ chcel podľa obžaloby získať agrodotáciu na pôdu, ktorú neobhospodaroval, ak by mu Pôdohospodárska platobná agentúra peniaze vyplatila, vznikla by škoda vo výške viac ako 81-tisíc eur.
21.5.2026 (SITA.sk) - Podnikateľ chcel podľa obžaloby získať agrodotáciu na pôdu, ktorú neobhospodaroval, ak by mu Pôdohospodárska platobná agentúra peniaze vyplatila, vznikla by škoda vo výške viac ako 81-tisíc eur.
Najvyšší súd SR vo štvrtok zamietol odvolanie prokuratúry v eurofondovej kauze východoslovenského podnikateľa Mariána Sisáka. Potvrdil tak skorší oslobodzujúci verdikt Špecializovaného trestného súdu. Štvrtkové rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné.
V rámci prvého rozsudku vo februári 2022 samosudkyňa ŠTS uznala podnikateľa za vinného zo zločinu poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s pokusom prečinu subvenčného podvodu.
Za to mu uložila úhrnný trest odňatia slobody na tri roky s podmienečným odkladom na štyri roky. Odvolací Najvyšší súd SR však verdikt v roku 2023 zrušil a vec vrátil naspäť prvostupňovému súdu, aby ju opätovne prejednal a rozhodol. Následne ŠTS v novembri 2024 obžalovaného oslobodil, keďže nebolo dokázané, že sa žalovaný skutok stal.
Podnikateľ chcel podľa obžaloby získať agrodotáciu na pôdu, ktorú neobhospodaroval. Ak by mu Pôdohospodárska platobná agentúra peniaze vyplatila, vznikla by škoda vo výške viac ako 81-tisíc eur.
Podľa obžalovaného však bolo trestné stíhanie postavené na účelovom trestom oznámení osobou, s ktorou mal spory. Trval tiež na tom, že predmetné pozemky mal v zákonnej držbe, čo potvrdila aj kontrola PPA.
„Som nevinný,“ vyhlásil dnes Sisák na súde. Prokurátor Ján Šanta v rámci odvolania proti prvostupňovému oslobodzujúcemu rozsudku argumentoval, že v prípade existuje ucelená reťaz priamych aj nepriamych dôkazov, že v roku 2017 predmetné poľnohospodárske pozemky obhospodarovala iná osoba.
„Na týchto pozemkoch vôbec nepracoval obžalovaný,“ zdôraznil na dnešnom verejnom zasadnutí. Podľa predsedu senátu NS SR Petra Štifta však existujú dôvodné pochybnosti, že sa žalovaný skutok stal. V prípade podľa neho totiž stoja dve skupiny dôkazov, pričom rozhodnutia v správnom konaní boli v prospech Sisáka.
„Preto je vecne správne oslobodenie,“ skonštatoval sudca Štift. Šanta v reakcii pre SITA uviedol, že vo veci mal iný právny názor, rešpektuje však rozhodnutie najvyššieho súd. Samotný Sisák skonštatoval, že zvíťazila spravodlivosť.
„Trošku to trvalo dlho, ale predsa, pravda zvíťazila,“ vyhlásil pre SITA. Zároveň poďakoval svojmu právnemu tímu, ktorý podľa neho robil maximum, čo mohol. V inom prípade týkajúcom sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku ŠTS na konci apríla Mariána Sisáka oslobodil spod obžaloby. Prokurátor však voči verdiktu podal odvolanie.
ŠTS sa pritom týmto prípadom zaoberal už po druhýkrát. Najvyšší súd SR totiž v auguste minulého roku zrušil pôvodný prvostupňový rozsudok a vec vrátil na prvostupňový súd na ďalšie prejednanie a rozhodnutie.
Predtým v decembri 2023 uznal ŠTS podnikateľa za vinného pre trestný čin nepriamej korupcie a uložil mu trest dva roky väzenia podmienečne odložený na štyri roky a peňažný trest 15-tisíc eur.
Obžaloba sa v tomto prípade týkala troch skutkov, pri ktorých traja obžalovaní podľa orgánov činných v trestnom konaní sprostredkovali úplatky v tisícoch eur pre sudcov z Košíc a Prešova. V dvoch prípadoch išlo o zmiernenie uloženého trestu a v jednom prípade o vyňatie nehnuteľností z konkurzného konania.
Zdroj: SITA.sk - Podnikateľa Sisáka právoplatne oslobodili v eurofondovej kauze, chcel získať agrodotáciu na pôdu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Účelové trestné oznámenie
Pôvodný prvostupňový rozsudok
Obžaloba sa týka troch skutkov
