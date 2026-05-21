Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Nadácia otvorenej spoločnosti udelila Novinárske ceny za rok 2025, najviac ocenení získal Denník N – VIDEO
Tagy: Novinárska cena Žurnalistika
Ocenení novinári nie sú iba kronikármi diania, ale aj jeho spoločenskými sprievodcami. Nadácia otvorenej ...
21.5.2026 (SITA.sk) - Ocenení novinári nie sú iba kronikármi diania, ale aj jeho spoločenskými sprievodcami.
Nadácia otvorenej spoločnosti udelila Novinárske ceny. Do 22. ročníka súťaže sa prihlásilo 47 redakcií so 450 príspevkami. Najviac ocenení si odniesla redakcia Denníka N, ktorá uspela až v štyroch kategóriách. Ocenili aj autorov z Konzervatívneho denníka Postoj, portálu Kapitál, 360tky, STVR, TV Markíza a SME blog.
Správca Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák vyzdvihol, že ocenení novinári nie sú iba kronikármi diania, ale aj jeho spoločenskými sprievodcami. „Ich práca sa dotýka tém, ktoré hýbu Slovenskom - od odhalení o zneužívaní verejných zdrojov, cez reflexiu deštrukcie kultúry, až po ponor do sveta digitalizovaného násilia,“ doplnil Blaščák.
Novinársku cenu v kategórii Audiovizuálna žurnalistika – reportáž získala Martina Töröková z TV Markíza za sériu Likvidujú medvede, nie príčinu. Porota ocenila argumentačnú kvalitu reportáží, ktorá neopadla napriek rastúcemu tlaku na kritické otázky a útokom zo strany politikov. Rezonujúcou témou bola aj kauza Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
V kategórii Investigatívna žurnalistika získala ocenenie séria článkov Márie Benedikovičovej a Tomáša Benedikoviča z Denníka N o zneužívaní európskych zdrojov, ktoré majú slúžiť na rozvoj krajiny, no v praxi slúžili len na rozvoj súkromného vlastníctva politicky spriaznených ľudí. Porota vyzdvihla spojenie práce s dátami, prácu v teréne aj fotografické spracovanie.
Cenu v kategórii Písaná žurnalistika - reportáž si odniesla Anna Valentová z Kapitálu. Ocenenie získala za reportáž z centier pre deti a rodiny. Podľa poroty ide o text so silným spoločenským presahom, ktorý odkrýva otázky fungovania štátu a jeho zodpovednosti voči najzraniteľnejším. „Reportáž vyniká autentickým ukotvením v teréne, širokým okruhom zdrojov a citlivým, rešpektujúcim zachytením situácie detí a pracovníkov centier pre deti a rodiny,“ priblížila Nadácia otvorenej spoločnosti.
Ocenenie v novej kategórii Kultúrna žurnalistika získal Patrik Garaj z Denníka N za rozhovor s Denisom Bangom. Porota vyzdvihla najmä spôsob vedenia rozhovoru, ktorý dokáže zaujať široké publikum.
Víťazným podcastom sa stala séria Medúza 2025 autorského kolektívu v zložení Martina Slováková, Lenka Šóošová, Mariana Kováčová, Lenka Miškolciová, Denisa Uherová a Jozef Pajerský. Cenu si odniesli pre autenticitu a citlivé spracovanie témy bezpečnosti v digitálnom prostredí v období dospievania.
Nadácia otvorenej spoločnosti udelila ocenenie aj v kategórii Regionálna žurnalistika, v ktorej zvíťazil Alexander Ernest z redakcie STVR – Rádio Regina Stred s príspevkom Čo Hron neodplavil. V kategórii Blog si cenu odniesla Veronika Pirošík Mešková za rozhovor s Magdou Rúfusovou. Rozhovor je podľa poroty výnimočným príkladom neprofesionálnej žurnalistiky s autentickým autorským hlasom.
Ocenenie v kategórii Audiovizuálna žurnalistika - rozhovor a diskusia si odniesol Adel Ghannam z redakcie 360tky. Cenu si zaslúžil za rozhovor s predsedníčkou Súdnej rady Marcelou Kosovou. Porota ocenila jeho prípravu a schopnosť klásť fundované kritické otázky. V kategórii Písaná žurnalistika - ekonomický príspevok zvíťazila séria textov z Konzervatívneho denníka Postoj od Lukáša Kekeláka v spolupráci s Kristínou Votrubovou pod názvom Lobisti v zdravotníctve. Porotu zaujal hlboký pohľad do zložitej problematiky lobizmu a neefektívnosti slovenského zdravotníctva.
V kategórii Písaná žurnalistika – rozhovor opäť zvíťazil Denník N. Tomáš Čorej a Tomáš Hrivňák si cenu odniesli za text, ktorý podľa poroty vyniká vnútornou dynamikou, približuje nielen prácu Slovenky vo významnej medzinárodnej pozícii, ale najmä ponúka vyvážené a dôležité informácie pre lepšie pochopenie komplexného kontextu vojny.
Ďalšie ocenenie pre Denník N získala Kristína Böhmer v kategórii Písaná žurnalistika – komentár. Autorka sa pod falošnou identitou infiltrovala do telegramových skupín, ktoré šíria digitálne násilie na ženách. Na vlastnej koži si tak zažila, ako sa normalizácia takéhoto obsahu prejavuje na jej psychike. Stala sa tak pozorovateľkou aj predmetom vlastného skúmania. Porota tak vyzdvihla komentár s výrazným subjektívnym rozmerom.
Rada Novinárskej ceny udelila aj špeciálnu Cenu otvorenej spoločnosti, a to americkému novinárovi Jolyonovi Naegelemu a novinárke Soni Gyarfašovej. „Jolyon Naegele pôsobil od roku 1984 ako spravodajca rozhlasovej stanice Hlas Ameriky pre východnú Európu a sprostredkovával necenzurované informácie aj o dianí v Československu. Podľa Rady Novinárskej ceny reportáže a novinárska práca Jolyona Naegeleho formovali na sklonku komunistického režimu predstavy významnej časti československej verejnosti o tom, ako môže vyzerať kvalitná, slobodná a nezávislá žurnalistika,“ priblížila nadácia s tým, že jeho práca je príkladom novinárskej vytrvalosti a rešpektu k pravde, verejnému záujmu a slobode.
Druhou laureátkou je novinárka a publicistka Soňa Gyarfašová, ktorá počas takmer dvoch desaťročí systematickej práce pomáha objavovať a vracať do slovenského verejného povedomia osudy prenasledovaných, umlčaných a zabudnutých obetí dvoch totalít. Rada Novinárskej ceny s poľutovaním pripomenula, že vedenie STVR sa rozhodlo jej dlhoročné pôsobenie ukončiť.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia otvorenej spoločnosti udelila Novinárske ceny za rok 2025, najviac ocenení získal Denník N – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Argumentačná kvalita reportáží
Silný spoločenský presah
Autentický autorský hlas
Výrazný subjektívny rozmer
Špeciálne ceny
