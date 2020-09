Podnikatelia boli v prieskume veľmi kritickí voči gastrolístkom, podľa liberálov prinesie novela zmenu

Emitentom platia vysoké poplatky

Novela prinesie viac slobody

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí podnikatelia by ku gastrolístkom zaviedli ako alternatívu finančný príspevok alebo by ich úplne zrušili. Tieto dve možnosti označilo v prieskume podnikateľských organizácii počas leta takmer 70 % respondentov.Zhruba 37 % firiem je za zrušenie gastrolístkov a 33 % spoločností je za zavedenie finančného príspevku na stravu, ako alternatívy ku gastrolístkom. Informovalo o tom v piatok Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) . Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že pohľad stravovacích zariadení sa miere líši.Okrem zrušenia gastrolístkov (40,7 %) alebo zavedenia finančného príspevku ako alternatívy (16,2 %), uvádzali tiež, umožnenie ich používania iba v stravovacích zariadeniach (23,6 %)."Zároveň nám prieskum ukázal, že viac ako zmeny v gastrolístkoch, reštaurácie v čase koronakrízy trápi výška DPH, cena práce, pravidelne rastúce príplatky a byrokracia," povedal Ján Solík zo Združenia podnikateľov Slovenska.Firmy podľa prieskumu platia emitentom pomerne vysoké poplatky. Väčšina respondentov z radov zamestnávateľov, ktorí nakupujú stravovacie poukážky pre svojich zamestnancov, uvádzala poplatok vo výške 1 až 3 %. Stravovacie zariadenia uvádzali poplatok za výkup vo väčšine prípadov v rozmedzí 3 až 5 %."Výsledky prieskumu ukazujú pomerne kritický pohľad firiem na súčasný systém fungovania stravovacích poukážok. Desiatky miliónov eur, ktoré nás súčasný systém ročne stojí, získava vďaka zákonom garantovanému podnikaniu malá skupina emitentov na úkor reštaurácií, stravníkov a zamestnávateľov," konštatoval Solík.Na gastrolístkoch v súčasnosti funguje podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) 850 tisíc zamestnancov pričom ich hodnota v obehu je asi 700 miliónov eur a zisk z nich predstavuje 10 miliónov eur ročne. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aktuálne novela zákona, ktorá by mala gastrolístky zdobrovoľniť."Zamestnanec by mal po novom dostať za rovnakých podmienok na výber, či chce gastrolístky vo forme, v akej ich poznáme, alebo dostane peniaze v hotovosti, prípadne na účet. Budú sa aplikovať úplne rovnaké pravidlá, aké platia teraz. Príspevok zamestnávateľa sa nebude zdaňovať a nebudú sa z neho platiť odvody. Zamestnanec teda o nič nepríde. Dostane rovnaký obnos ako teraz. Novela prinesie iba viac slobody pre zamestnávateľov a zamestnancov," uviedol v piatok na tlačovom brífingu predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS).Realizátorom prieskumu boli Združenie podnikateľov Slovenska, Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Slovak Business Agency a portál menucka.sk. Zber dát sa uskutočnil v priebehu mesiacov júl - august 2020 pomocou internetového dotazníka, ktorý vyplnilo 838 respondentov z radov malých a stredných podnikov.