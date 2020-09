Pre 15 okresov Slovenska je vydaná výstraha druhého stupňa pred dažďom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred dažďom v 15 okresoch stredného a západného Slovenska, ktorá platí do soboty 26. septembra do 10:00.Výstraha sa týka okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín, Topoľčany a Turčianske Teplice.Ako ďalej informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke, výstraha prvého stupňa pred dažďom platí dnes na väčšine stredného a západného Slovenska. Počas soboty 26. septembra platí výstraha pre takmer celé územie Slovenskej republiky.V okresoch s vyhláseným druhým rizikovým stupňom pred dažďom predpokladajú meteorológovia ojedinele úhrn 50 až 70 milimetrov zrážok. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedlo SHMÚ.SHMÚ varuje aj pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa vyhlásili na v piatok do 17:00 a na sobotu 26. septembra od 00:00 do 8:00 v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.