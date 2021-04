Podnikatelia chcú otvorenie terás využiť naplno, objednali si tisíce hektolitrov piva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2021 - Na otvorenie terás si podniky objednali až 5 500 hektolitrov piva. Prevádzky si po oznámení o otvorení terás objednali trojnásobne viac piva ako deň predtým, no a dokonca desaťnásobne viac ako na začiatku minulého týždňa.Opätovné nakopnutie podnikania cez terasy má ambíciu využiť približne polovica podnikov. Vyplýva to z dát spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko. Tá eviduje najmä zvýšený dopyt po sudovom pive.Plzeňský Prazdroj Slovensko je pivovar s 550 zamestnancami. Do portfólia značiek spoločnosti patrí Pilsner Urquell, Šariš, Velkopopovický Kozel, Radegast, Gambrinus, Topvar, Smädný Mních, Excelent, nealkoholické pivo Birell a cider Frisco.Spoločnosť patrí pod jednotku Asahi Europe & International Group, pod ktorú spadá 19 pivovarov v 8 európskych krajinách, a ktorá patrí pod japonskú spoločnosť Asahi.