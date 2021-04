Mikulec ostro kritizuje bývalé vedenie ministerstva, pre amaterizmus chýbajú rezortu vhodné vrtuľníky

Vzájomne sa námietkovali

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ak by nebolo amaterizmu a netransparentnosti predošlého vedenia ministerstva vnútra, mohli dnes záchranné zložky mať osem nových vrtuľníkov, ktoré by výrazne pomáhali pri udalostiach bezpečnostného a záchranného charakteru.Pri príležitosti víkendového zásahu hasičov pri požiari trávnatého porastu a rúbaniska na Tureckom vrchu v okrese Malacky to skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Pri hasení požiaru v nedeľu 25. apríla hasiči s pomocou vrtuľníka na požiarisko zhodili 33-tisíc litrov vody.Mikulec v tejto súvislosti skonštatoval, že predchádzajúce vedenia rezortu sa tri roky snažili obstarať vrtuľníky, ktoré žiadna z rezortných zložiek nechcela pre ich nevhodnosť a súťažiace strany sa vzájomne námietkovali.Rezort vnútra ešte v roku 2017 uzavrel rámcové dohody s firmami Bell a Leonardo na dodávku maximálne ôsmich viacúčelových vrtuľníkov za 80 miliónov eur. Súčasné vedenie ministerstva však na jeseň 2020 informovalo, že vyhlási nové verejné obstarávanie, pretože dané stroje nevyhovujú požiadavkám rezortu.Letka ministerstva vnútra momentálne disponuje dvoma vrtuľníkmi typu Mi-17 (verzia Mi-171) ruskej výroby a jedným kanadsko-americkým vrtuľníkom Bell-429.Vrtuľníky letky asistujú napríklad pri záchranných prácach, hasení požiarov, výcvikoch alebo policajno-pátracích akciách. Druhý stroj značky Bell, ktorým rezort disponoval, havaroval 10. mája 2017 vo vojenskom priestore letiska vo Vyšnej Šebastovej pri Prešove.