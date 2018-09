Podnikatelia: Druhý antibyrokratický balík je malé zlepšenie

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Druhý antibyrokratický balík z dielne Ministerstva hospodárstva SR neprinesie zásadné zlepšenie podnikateľského prostredia, ide skôr o malý krok vpred. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v júli 2018 uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) medzi podnikateľmi k snahe rezortu hospodárstva znížiť byrokratické zaťaženie podnikateľov prostredníctvom druhého antibyrokratického balíka.Podnikatelia totiž len štyri opatrenia z tohto balíka označili za výrazne potrebné. Sú nimi zabezpečenie toho, aby štátne inštitúcie od fyzických a právnických osôb už ďalej nepožadovali najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty, tiež jednoduchou formou a v jednotnom formáte uvádzať na informačných tabuliach a ich webových sídlach zoznam tlačív a dokumentov, ktoré sa vyžadujú.Zároveň aj zjednodušenie prístupu k získaniu informácie o pridelenom daňovom identifikačnom čísle na portáli finančnej správy a analyzovanie súčasných postupov udeľovania prechodných pobytov cudzincov s cieľom navrhnúť technicko-organizačné opatrenia na zlepšenie podmienok.Ostatné opatrenia hodnotili podnikatelia v prieskume ako menej potrebné, a to celkovo 18 opatrení. Zvyšných šesť hodnotili ako málo potrebné.doplnil výkonný riaditeľ PAS Peter Serina. Zo stránky ministerstva hospodárstva podľa neho vyplýva, že do 30. augusta 2018 bolo nesplnených 24 opatrení z 35, čo predstavuje 69 %.dodal Serina.Podnikatelia zúčastnení na prieskume navrhli podľa neho podstatné opatrenia na zlepšenie podnikania na Slovensku, pričom jednoznačne najviac požadujú znížiť daňové a odvodové zaťaženie firiem a profesionalizovať štátnu správu. Potrebné je podľa nich aj finančne rozlíšiť kvalitných úradníkov od nekvalitných. Zníženie odvodov by okrem zvýšenia čistých miezd pomohlo podľa PAS aj dlhodobo nezamestnaným sa zamestnať.