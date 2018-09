Slovnaft spustil prvú elektronabíjačku v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 4. septembra (TASR) – Zákazníci servisnej stanice v sieti Slovnaft na bratislavskej Prístavnej ulici môžu využívať novú službu. Slovnaft tu nainštaloval prvú elektronabíjačku v rámci projektu NEXT-E na Slovensku. Do konca roka by mali pribudnúť v najväčšej slovenskej sieti čerpacích staníc ďalšie štyri elektronabíjačky. Projekt NEXT-E, ktorý podporila Európska únia, počíta s vybudovaním nabíjacej siete pre elektromobily naprieč šiestimi krajinami strednej a východnej Európy. Informoval o tom Ladislav Procházka zo Slovnaftu.Zákazníci môžu na servisnej stanici Slovnaft na Prístavnej ulici nabíjať svoje elektromobily pomocou konektora Type 2 (striedavý prúd), ako aj konektorov CHAdeMO a CCS (jednosmerný prúd). Súčasne tu môžu motoristi nabíjať dve autá pri kombinácii jednosmerného prúdu s výkonom 50 kilowattov (kW) a striedavého s výkonom 22 kW. Komfort pri nabíjaní zabezpečujú vyhradené parkovacie miesta vyznačené špecifickou zelenou farbou s ikonou nabíjačky. Odhadovaný čas nabitia jedného elektromobilu je približne 30 minút pri nabití batérie na 80 %. Služba je v súčasnosti bezplatná.povedala riaditeľka maloobchodu Slovnaft, a. s., Timea Reicher.Európska komisia (EK) vybrala podľa Procházku projekt NEXT-E na spolufinancovanie cez Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility – CEF), v rámci ktorého sa nainštaluje 222 rýchlonabíjačiek a 30 ultranabíjačiek v Česku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Rumunsku a na Slovensku. Konzorcium NEXT-E dostalo grant vo výške 18,84 milióna eur na rozvoj elektromobility a umožní majiteľom elektromobilov cestovať naprieč vybranými krajinami vďaka integrovanej nabíjacej sieti. Členmi konzorcia sú spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku), ako aj Nissan a BMW.Projekt NEXT-E je v súčasnosti jedným z najväčších projektov v rámci rozvoja elektromobility v Európe a dostal jeden z najvyšších grantov v tejto oblasti. Na Slovensku sa v rámci projektu vybuduje 18 rýchlonabíjacích a sedem ultranabíjacích staníc. Nainštalovanie všetkých elektronabíjačiek v šiestich krajinách bude realizované do konca roku 2020.Skupina Slovnaft je rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, a. s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných látok. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Skupina Slovnaft je členom medzinárodnej skupiny MOL.