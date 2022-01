Podnikatelia nastavili vláde zrkadlo, v prieskume skritizovali chabú komunikáciu a pandemickú pomoc

Negatívnych hodnotení stúpa

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Komunikácia vlády SR s inštitúciami podnikateľského sektora v roku 2021 bola najhoršia od roku 2010. Pozitívne ju hodnotili 4 % účastníkov prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), negatívne 50 %.Od roku 2015 má podiel pozitívnych hodnotení komunikácie vlády s podnikateľmi mierne klesajúci trend, zatiaľ čo podiel negatívnych hodnotení, naopak, mierne stúpa. V roku 2019 sa pozitívne vyjadrilo 9 % respondentov, v roku 2020 len 5 %. Negatívny postoj v roku 2019 malo 45 % a v roku 2020 už 49 % účastníkov prieskumu.Z prieskumu ďalej napríklad vyplynulo, že podmienky na podnikanie v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 hodnotilo ako priaznivé 12 % respondentov, čo je najvyšší podiel od roku 2011. Za nepriaznivé ho považovalo 45 % respondentov.Najdôležitejšie opatrenia, ktoré mala vláda v roku 2021 realizovať, no neurobila tak, mali byť napríklad zníženie daňového a odvodového zaťaženia, uľahčenie administratívnej náročnosti podnikania a zrýchlenie budovania infraštruktúrnych projektov.Oblasť, ktorú účastníci prieskumu výrazne kritizovali, bola nezvládnutá situácia s razantným zvýšením cien energií a surovín.Za najväčšie riziko pre podnikanie v roku 2021 považovali členovia SOPK zapojení do prieskumu rast cien vstupov, najmä rast cien energií, po ňom vysoké daňové a odvodové zaťaženie a na treťom mieste uviedli nízku vymáhateľnosť práva.Hospodársku politiku vlády SR v roku 2021 hodnotili pozitívne 4 % respondentov, negatívne sa o nej vyjadrilo až 56 % respondentov. Opatrenia vlády na zotavenie a stimuláciu ekonomiky po prekonaní pandémie ochorenia COVID-19 hodnotí pozitívne len 1 % respondentov a ako nepostačujúce 51 %.Ekonomickýmedzi svojimi členmi realizuje SOPK od roku 1998. Tohto posledného sa zúčastnilo 169 respondentov. Reprezentatívnosť ekonomického prieskumu potvrdzuje zloženie jeho účastníkov.Sú z celého Slovenska, malé, stredné i veľké firmy, so slovenským vlastníctvom, menšinovým zahraničným i väčšinovým zahraničným vlastníctvom.