Policajti vylovili z bratislavského jazera Zlaté piesky trosku lietadla, havarovalo v roku 1976

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Policajtom z poriečnej polície sa počas výcviku na jazere Zlaté piesky v Bratislave podarilo nájsť a vyloviť trosku z lietadla Iľjušin-18 OK-NAB, ktoré do jazera spadlo 28. júla 1976. Nehoda stála životy 76 zo 79 osôb na palube.Informovala o tom Polícia SR vo svojom profile na sociálnej sieti. Trosku do Múzea dopravy v Bratislave doniesol vedúci oddelenia poriečnej polície. Rozšíril tak prebiehajúcu výstavu trosiek vylovenými potápačmi v roku 2020, ktorá je verejnosti prístupná do konca mája.