Podnikatelia sa dočkajú dotácií na nájomné, Matovič uvoľní peniaze na ich vyplatenie

Spor medzi rezortmi

Prvé a druhé kolo dotácií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Finančné prostriedky potrebné pre ďalšie vyplácanie dotácií na nájomné by malo Ministerstvo financií SR uvoľniť v najbližších dňoch. Pre agentúru SITA to potvrdil samotný rezort financií.Poskytovanie pomoci viazlo už niekoľko týždňov. Podľa posledných údajov z Ministerstva hospodárstva SR čakalo na vyplatenia financií takmer 5 700 kompletne schválených žiadostí. Ďalších okolo 4 500 žiadostí je zároveň pripravených na podpis ministrovi.„Dané prostriedky sú súčasťou schválenej novely zákona a budú uvoľnené počas najbližších dní. Ide už len o technické spracovanie," uviedol rezort financií.Poskytovanie pomoci brzdil spor medzi ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a šéfom rezortu financií Igorom Matovičom. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že o uvoľnenie ďalších zdrojov požiadalo ešte 28. apríla, pričom rezort financií opakovane urgovali.To reagovalo, že ministerstvo hospodárstva malo a má možnosti, ako v prípade nevyhnutnej potreby nájsť a dočasne vyčleniť potrebné prostriedky. Tieto tvrdenia však Sulík odmietol.Rezort hospodárstva už vyplatil v druhom kole dotácií na nájomné viac ako 49 miliónov eur. Pomoc poskytol takmer 35-tisíc žiadateľom. V prvej vlne štát takýmto spôsobom pomohol viac ako 19-tisíc subjektom a vyplatil takmer 40 miliónov eur.Druhé kolo dotácií na nájomné by pritom malo byť posledné. V prípade ďalších obmedzení podnikateľov pre pandémiu už plánovalo ministerstvo hospodárstva postupovať podľa pravidiel univerzálneho odškodňovacieho zákona. Jeho prípravu má v kompetencii rezort financií. Na jeho predstavenie sa stále čaká.