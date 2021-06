Lídra opozičnej skupiny Otvorené Rusko zatkli na letisku, lietadlo sa už chystalo vzlietnuť

Snahy o potlačenie disentu

Polícia vykonala domové prehliadky opozície

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Lídra nefunkčnej ruskej opozičnej skupiny Otvorené Rusko v pondelok polícia vyviedla z lietadla a zadržala. Andrej Pivovarov uviedol, že jeho lietadlo sa už chystalo na odlet z petrohradského letiska Pulkovo a rolovalo po dráhe, keď ho zastavili a jeho z neho vytiahli.Podľa príspevku na jeho konte na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter ho vzali do úradovne Vyšetrovacieho výboru pre podozrenia z riadenia nežiaducej organizácie. Odsúdenie za takúto aktivitu sa môže skončiť až šesťročným väzením.V utorok by Pivovarova mali úrady v rámci vyšetrovania vziať do Krasnodaru v južnom Rusku, informuje agentúra AP. Pivovarov minulý týždeň oznámil, že Otvorené Rusko končí so svojou činnosťou, aby ochránili členov pred trestným stíhaním.Skupinu, ktorú financoval oligarcha a oponent Kremľa Michail Chodorkovskij žijúci v exile, už skôr úrady označili za „nežiaducu“. Zákon z roku 2015 klasifikuje členstvo v nežiaducej organizácii ako trestný čin. Vláda na základe tejto legislatívy zakázala zhruba 30 skupín.Skorší zákon zase ukladá mimovládnym skupinám financovaným zo zahraničia, ktorých aktivity by sa dali opísať aj ako politické, registrovať sa ako „zahraniční agenti“. Úrady spomenuté zákony opisujú ako reakciu na údajné úsilie Západu oslabiť Rusko, podľa kritikov je to však súčasť snáh Kremľa o potlačenie disentu.V utorok tiež polícia vykonala raziu vo vidieckom dome opozičného politika Dmitrija Gudkova, bývalého poslanca, ktorý sa uchádza o kandidatúru do parlamentu. Prehliadky vykonali aj v domoch jeho dvoch spolupracovníkov.Ruská vláda zosilnila svoj záťah na disent. Krajina sa totiž pripravuje na septembrové parlamentné voľby a popularita vládnej strany Jednotné Rusko slabne.