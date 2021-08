Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre sa dočkajú ďalšej pomoci, záchranné laso hodili i výletným lodiam

Peniaze majú aj na ďalšie mesiace

Vybavili tisíce žiadostí

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre budú môcť žiadať o finančnú pomoc na zmiernenie vplyvov pandémie koronavírusu aj za mesiace apríl a máj 2021. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) od utorka 17. augusta predlžuje doterajšie oprávnené obdobie pre podporu odvetvia od 1. apríla 2020 do 31. marca tohto roka o ďalšie dva mesiace.Ako informovala v pondelok štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková na brífingu, ide už o tretiu etapu pomoci pre cestovný ruch v rámci schémy de minimis pre malé a stredné podniky. Nárok na príspevok budú mať po novom aj prevádzkovatelia výletných lodí."Prevádzky boli zatvorené ešte aj v apríli a máji tohto roku, avšak schéma nepokrývala tieto mesiace, ktoré boli kľúčové. Po dohode s ministerstvom financií predlžujeme poskytnutie pomoci aj za tieto dva mesiace s tým, že už zajtra (v utorok) žiadatelia môžu online podávať žiadosti na pomoc," povedala Bruncková s tým, že podmienky v podstate zostávajú zachované, ako boli za predchádzajúce etapy.Základnou podmienkou pre získanie pomoci je pokles tržieb aspoň o 40 percent v porovnaní s rokom 2019, resp. 2020. "Stále zostáva dostatok peňazí, aby sme mohli prevádzkam pomáhať prípadne aj do ďalších mesiacov, ak by nebodaj nastali nejaké obmedzenia," poznamenala Bruncková.Ministerstvo v rámci pomoci de minimis s celkovým objemom 220 miliónov eur a s limitom 200-tisíc eur na žiadateľa doteraz vybavilo viac ako 13-tisíc žiadostí a vyplatilo vyše 111 miliónov eur.Vo veľkej schéme pomoci s objemom 37 miliónov eur a limitom jeden milión eur na subjekt, vyhlásenej v závere júna, rezort zatiaľ prijal 124 žiadostí v celkovom objeme 10 miliónov eur. Z toho je už v procese vyplácania 17 žiadostí v objeme 3,5 milióna eur a asi sto žiadostí je v procese vybavovania."Čo sa týka veľkej schémy, niektorí prevádzkovatelia ako by nepochopili, že je určená pre veľké podniky a uplatňujú si žiadosti na veľmi malé sumy na túto schému, čo ale nie je vhodné ani dobré. Proces vyhodnocovania je úplne iný ako v schéme de minimis," upozornila Bruncková.