Slovensko plánuje do Afganistanu vyslať vládny špeciál, poskytne aj azyl desiatim občanom

Dostali niekoľko žiadostí

Militanti prenikli do Kábulu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Situácia v Afganistane je vážna a vláda koná. Slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) potvrdil, že Slovenská republika pripravuje vyslanie leteckého špeciálu do Afganistanu. V tlačovej správe o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR „Oceňujem koordináciu rezortov zahraničia a obrany. Spoločne pripravujeme vyslanie slovenského špeciálu do Afganistanu. Situácia si vyžaduje rýchlu reakciu. Aby sme včas pomohli tým, ktorých životy sú ohrozené,“ povedal premiér.„Naša vláda komunikuje s partnermi a je zapojená do procesov prevozu či už občanov Afganistanu, ale aj občanov Európskej únie do bezpečia,“ povedal premiér. Dodal, že za posledných pár hodín obdržala Slovenská republika niekoľko žiadostí Slovákov o presun z krajiny.Heger spresnil, že Slovensko sa rozhodlo poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ.Militantné hnutie Taliban v nedeľu 15. augusta po kolapse afganskej vlády a úteku prezidenta preniklo do hlavného mesta Kábul. Ťažko ozbrojení bojovníci sa rozptýlili po meste a viacerí vstúpili aj do opusteného prezidentského paláca.Hovorca a vyjednávač Talibanu Suhajl Šahín povedal pre agentúru The Associated Press, že militanti plánujú v nadchádzajúcich dňoch rokovania zamerané na vytvorenie „otvorenej, inkluzívnej islamskej vlády“.