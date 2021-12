Podnikatelia v cestovnom ruchu z Tatier a Popradu plánujú aj štrajkovať, pre opatrenia im ide o vlastné životy

Cestovný ruch prvý na rane

9.12.2021 (Webnoviny.sk) - Otvoriť pre očkovaných a prekonaných od 18. decembra všetky prevádzky vrátane reštaurácií a wellness, okamžité navýšenie podpory pre cestovný ruch z 10 percent na 20 z poklesu tržieb, obnovenie schémy prvej pomoci Plus plus od novembra, či zníženie DPH na 10 percent pre gastro segment od 1. apríla budúceho roka.S takýmito požiadavkami vo štvrtok v Starom Smokovci vystúpili počas tlačovej konferencie zástupcovia obmedzených a zatvorených prevádzok z Vysokých Tatier a Popradu. Spoločne poukázali aj na to, že fungujúci cestovný ruch je v tomto regióne pilierom hospodárstva a zamestnanosti, ktorý živí približne 10-tisíc rodín od Ždiaru po Podbanské.„Tento rok je výrazne horší ako prvý rok pandémie. Z 12 mesiacov sme zatvorení alebo výrazne obmedzení osem mesiacov. Dnes sme na tom tak, že mnohí z nás sme na pokraji krachu. Podniky sú zadlžené až po uši, v tomto mesiaci už nie je z čoho zamestnancom poslať výplaty,“ povedala vo štvrtok počas tlačovej konferencie s názvom Pohreb cestovného ruchu výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.Ako dodala, vláda SR stanovila pred 3. vlnou pandémie podľa vlastného vyjadrenia jasné pravidlá a spustila COVID automat.„Zástupcovia z cestovného ruchu neboli vypočutí ani prizvaní k rokovaniam o týchto pravidlách, napriek tomu sme ich dodržiavali mnohokrát aj nad rámec stanoveného, kontrolovali sme OTP režim, testovali zamestnancov, starali sa o ich bezpečnosť i bezpečnosť klientov v našich prevádzkach zavedením prísnych hygienických štandardov, čo boli ďalšie a ďalšie náklady navyše,“ uviedla.S meniacimi sa farbami COVID automatu sa však podľa nej pravidlá sprísňovali a cestovný ruch bol opäť prvý na rane. „Naše prevádzky sa zatvorili bez jasného plánu a scenára budúceho možného fungovania alebo odškodňovania. Tak, ako sme my rýchlo reagovali na každú farbu COVID automatu, očakávame rovnaký rýchly a aktívny prístup štátu k nám,“ poznamenala.Podnikatelia poukázali aj na ich iniciatívu s názvom Pomôžme našej nemocnici na podporu zdravotníkov a popradskej nemocnice. V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) organizujú masívne mobilné očkovanie, v rámci ktorého sa už nechalo zaočkovať 1 500 ľudí.Zástupcovia cestovného ruchu požadujú naplnenie verejného prísľubu, že vakcína je sloboda a otvorenie prevádzok. Okrem ďalších vyššie spomínaných požiadaviek chcú aj jasné pravidlá bez diskriminácie.„Cestovný ruch v Slovenskej republike je ako jediný segment diskriminovaný v rámci celého priemyslu. Slovenský cestovný ruch je rovnako diskriminovaný v rámci krajín Európskej únie. Naši hostia k nám nemôžu prísť a plnohodnotne využívať všetky služby, ale môžu prejsť hranicu, či už do Poľska, Maďarska, Rakúska, a užívať si voľnosť zaočkovaných a služby cestovného ruchu,“ povedal predseda predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Martin Novotný.Podľa jeho slov sú podnikatelia v cestovnom ruchu pripravení svoje práva hájiť, ak to bude nevyhnutné, aj v Štrasburgu.V prípade, ak zástupcovia prevádzok a cestovného ruchu nedostanú odpoveď zo strany vlády v podobe návrhu férových riešení do 16. decembra, plánujú nátlak stupňovať a do Vianoc prísť aj priamo pred Úrad vlády SR v Bratislave.„Protestom sme sa veľmi dlho bránili. Teraz však ide aj o naše životy. Plne preto podporujeme kroky, ktoré sa začali diať vo Vysokých Tatrách a stotožňujeme sa s požiadavkami, ktoré sú z hľadiska nášho prežitia absolútne kľúčové,“ poznamenal prezident Aliancie slovenskej gastronómie Viliam Pavlovský.Iniciatíva počíta s podporou majiteľov, riaditeľov a zástupcov firiem a organizácií z celého regiónu. V ďalších dňoch by sa k nim mali pridať aj ďalšie turistické regióny, ako je Liptov, Horehronie, Orava či Bratislava, ktoré podporia a odprezentujú ich základné požiadavky.