Dánsko sprísňuje opatrenia proti koronavírusu, skrátilo aj otváracie hodiny reštaurácií a barov

9.12.2021 - Dánska vláda v snahe čeliť rastu počtu prípadov ochorenia COVID-19 rozhodla, že žiaci po desiaty ročník budú mať niekoľko dní pred vianočnými prázdninami dištančné vzdelávanie. Zároveň prikázala, aby nočné kluby, bary a reštaurácie skrátili otváracie hodiny do polnoci.Premiérka Mette Frederiksenová ďalej zakázala koncerty, na ktorých je bez stoličiek viac ako 50 ľudí, a návštevníkov reštaurácií požiadala, aby pred usadením sa mali rúška. V stredu premiérka obyvateľom krajiny odporučila, aby pracovali z domu.Opatrenia, o ktorých rozhodla dánska vláda, začnú platiť od piatka a trvať majú štyri týždne. Dištančné vzdelávanie v Dánsku sa začne 15. decembra a potrvá do 20. decembra, čiže do vianočných prázdnin. Podľa Frederiksenovej sa očakáva, že variant koronavírusu omikron „bude znamenať viac infikovaných, viac chorých a teda potenciálne viac hospitalizovaných pacientov“. „Preto teraz musíme robiť viac,“ dodala premiérka.Protipandemické opatrenia sprísnili aj ďalšie škandinávske krajiny. Nórsko v utorok rozhodlo, že v súkromných domoch sa môže stretávať najviac 10 ľudí, hoci na Štedrý večer a na Silvestra ich môže byť až 20. Na verejných podujatiach bez miest na sedenie sa teraz môže v krajine schádzať maximálne 50 účastníkov. Švédsko odporučilo, aby zamestnávatelia umožnili prácu z domu, a vo verejnej doprave v krajine vyžadujú nosenie rúšok.