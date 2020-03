Podnikatelia žiadajú od vlády ekonomický balíček, inak ich koronavírus môže zlikvidovať

Balíček by mal firmám pomôcť kúpiť si čas

Opatrenia pre odvody a dane

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská vláda by mala urýchlene prijať ekonomický balíček proti koronavírusu, jej reakcia je podľa Združenia podnikateľov Slovenska v porovnaní s inými krajinami príliš pomalá a absolútne neadekvátna."Legitímnou otázkou je, ako pomôcť prežiť tisíckam malých a stredných firiem, ktoré môže kritická situácia ekonomicky zlikvidovať, ak bude trvať príliš dlho," tvrdí združenie. Poukazuje pritom, že vlády v zahraničí spolu s karanténnymi opatreniami predstavujú aj ekonomické balíčky.Združenie sa obrátilo na podnikateľskú verejnosť a na základe nej by mal ekonomický balíček proti koronavírusu pomôcť slovenským firmám a živnostníkom "kúpiť si čas" a mal by sa týkať štyroch oblastí.Konkrétne by sa mali prijať opatrenia týkajúce sa zákonných termínov, ako aj opatrenia, ktoré znížia tlak na cash-flow spoločností, ďalej by sa mala posilniť flexibilita a (dočasne) obmedziť preregulované prostredie a vytvoriť podporný mechanizmus využitím skúseností a siete Národných podnikateľských centier, ktoré prevádzkuje Slovak Business Agency.Ako priblížilo združenie, v rámci zákonných termínov je nutné sa zamerať najmä na daňové priznania k DPH a dani z príjmov. "Viaceré zákonné termíny nie je z objektívnych príčin v tomto čase možné dodržať (OČR alebo domáca karanténa účtovníkov, obmedzovanie stretnutí klientov s ich účtovníkmi)," poukazuje združenie.Opatrenia, ktoré znížia tlak na cash-flow firiem, by sa mali týkať odvodov, platby daní (odpustenie preddavkov na daň v najbližšom období či urýchlenie nadmerných odpočtov DPH) alebo vytvorenia úverových schém, ktoré firmám pomôžu preklenúť aktuálne obdobie.