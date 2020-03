V Jaslovských Bohuniciach nečakajú s rúškami na štát, nápad starostky sa rozšíril aj do ďalších obcí

Nejde o certifikované zdravotnícke pomôcky

Krajčírky hľadá aj obec Zeleneč

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 - Starostka Jaslovských Bohuníc Božena Krajčovičová sa pri zabezpečovaní ochranných rúšok na tvár nespolieha len na štát.V pondelok ráno mala k dispozícii prvých tristo rúšok, ktoré v nedeľu ušili miestne ženy. Na jej výzvu, či by sa v dedine nenašli ochotné krajčírky, zareagovali cez víkend hneď štyri.„Ešte v sobotu som z obecnej ubytovne posťahovala všetky nepoužité posteľné plachty a večer som ich rozdala krajčírkam. Počas nedele ušili 300 rúšok a pokračujú ďalej,“ povedala Krajčovičová.Prvé kusy dostanú v pondelok do domácností spolu s obedmi dôchodcovia, ktorí patria do najohrozenejšej skupiny nákazy koronavírusom. Ďalšie si objednávajú ľudia prostredníctvom sociálnej siete alebo vhadzovaním objednávacích lístočkov do schránky pred obecným úradom.Obyvatelia Jaslovských Bohuníc ich dostanú zadarmo. Starostka Božena Krajčovičová zdôrazňuje, že v tomto prípade nejde o certifikované zdravotnícke pomôcky a ľuďom pripomína, aby si rúška pred použitím vyprali a vyžehlili.V súčasnosti sa ľudia bez ochrany tváre nedostanú napríklad do Mestskej polikliniky v Trnave, do mestských autobusov ale ani do väčšiny obchodov.Správa štátnych hmotných rezerv podľa jej predsedu Kajetána Kičuru zazmluvnila dodanie 30 miliónov kusov chirurgických rúšok pre Slovensko, ich dovoz však niekoľko dní potrvá.Nápad starostky Jaslovských Bohuníc Boženy Krajčovičovej sa už počas víkendu rozšíril aj do ďalších obcí v okolí, krajčírky hľadá aj obec Zeleneč a viaceré ďalšie.