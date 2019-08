Podnikateľom a právnickým osobám sa zníži administratívna záťaž

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) – Podnikateľom a právnickým osobám by sa od budúceho roka mala znížiť administratívna záťaž. Vláda v stredu schválila opatrenia, ktoré pripravili Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Chcú tak vyjsť v ústrety podnikateľskej obci na Slovensku. Okrem úpravy byrokracie by malo dôjsť aj k úspore finančných nákladov. Zmena by sa mala dotknúť približne 11.580 prevádzok.Doposiaľ museli všetky prevádzky prejsť posudkovou činnosťou zo strany príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. MZ SR sa rozhodlo vypustiť posudkovú činnosť pri vybraných typoch prevádzok jej nahradením oznamovacou povinnosťou.uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Hlavný hygienik SR Ján Mikas garantuje, že takouto zmenou nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, nakoľko prevádzky budú naďalej kontrolované príslušným orgánom verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.poznamenal.Rovnako sa ruší napríklad povinnosť predkladať orgánu verejného zdravotníctva doklad o oprávnení na podnikanie a doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel. Mení sa aj povinnosť zamestnávateľov oznámiť vybrané údaje týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2 z každého roka na raz za päť rokov.Novela zákona by mala byť platná od 1. januára 2020.