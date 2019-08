V Nemecku sa obnoví výroba lietadla D328NEU

Ilustračná snímka. Foto: Wkipedia.org Foto: Wkipedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Schkeuditz 21. augusta (TASR) - Po takmer 60-ročnej prestávke sa v spolkovej krajine Sasko budú montovať lietadlá. Na montáži modelu D328NEU na letisku Lipsko/Halle sa bude podieľať do 250 pracovníkov. V stredu to uviedol na Národnej leteckej konferencii Nico Neumann, šéf výroby firmy 328 Support Services.Vrtuľový stroj bude mať tichší chod než jeho predchodcovia a do ovzdušia bude vypúšťať menej kysličníka uhličitého (CO2). V budúcnosti sa malé dopravné lietadlo bude dať prispôsobiť aj na elektrický pohon.Model D328NEU bude mať miesto pre 39 cestujúcich. Doletí 650 km. Budú sa vyrábať aj jeho verzie pre záchranné a pátracie operácie. Lietadlá sa budú kompletne vyrábať v Nemecku.328 Support Services je dcérou americkej firmy Sierra Nevada Corporation. Americká firma investuje do montážnej linky na nové lietadlo približne 80 miliónov eur.Predchodca modelu D328NEU bol vyvinutý v 80. rokoch minulého storočia v Oberpfaffenhofene. V roku 1991 začal stroj lietať a mal kapacitu pre 30 cestujúcich. Dornier však nesplnil očakávania jeho tvorcov. Jeho výroba skončila na začiatku tohto storočia.Prírpava výroby lietadla sa začne na budúci rok a prvé stroje majú byť nasadené do riadnej prepravy v roku 2023.