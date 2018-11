Podnikateľom treba vytvoriť podmienky, aby ich nájomné bývanie zaujalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 18. novembra (TASR) - V oblasti nájomného bývania majú samosprávy priestor na financovanie prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a pre podnikateľskú sféru treba vytvoriť podmienky v legislatíve, aby to bolo pre ňu zaujímavé. Pre TASR to povedal analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Mikuláš Cár počas realitnej konferencie NARKS & TREND 2018 v Bratislave. Práve nájomné bývanie bolo na nej témou jedného z diskusných panelov.NBS sa nájomnému bývaniu venuje z pohľadu celkového hodnotenia situácie na trhu. Pokiaľ ide o opatrenia z medzinárodných inštitúcií, začiatkom decembra príde správa Medzinárodného menového fondu, ktorá upravuje aj túto oblasť a odporúča, aby sa zväčšil nájomný sektor na Slovensku, uviedol analytik NBS.Najprv musí byť podpora, motivácia pre developerov od štátu, aby išli do projektu nájomného bývania, uviedla riaditeľka odboru retailových produktov Poštovej banky Melinda Burdanová.uviedla. Komerčné nájomné bývanie označila za dobrú cestu v budúcnosti v prípade výkyvov ekonomiky. Vo fáze rastu by developeri vedeli byty predávať, a naopak, vo fáze recesie by voľné byty prenajímali.Existuje forma podpory pre výstavby nájomných bytov pre obce a neziskové organizácie, ale komerčný segment takú podporu nemá, podotkla právnička z advokátskej kancelárie Deloitte Legal Dagmar Yoderová.uviedla. Developeri nebudú tým podľa nej nadšení z viacerých dôvodov. Do stavebných povolení sa im ukladá povinnosť budovania súvisiacej infraštruktúry, čo by malo byť primárne vecou štátu a samosprávy, a od roka 2017 platia poplatok za rozvoj.Projekty komerčných nájomných bytov majú dlhodobú návratnosť a na strane ponuky by preto mohli figurovať finančné inštitúcie s dlhodobými lacnými zdrojmi, konštatoval pre TASR analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický mimo konferencie.povedal s tým, že títo ľudia môžu mať v horších časoch problém s pracovným uplatnením, a tak aj s platením nájomného.