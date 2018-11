Vývoj amerického dolára môže vyústiť do hľadania novej globálnej meny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) – Silnejší dolár a vyššie sadzby Fedu spôsobili pokles rozvíjajúcich sa trhov v treťom štvrťroku. Americký dolár a americké úrokové sadzby však môžu rásť len do určitej úrovne. Ak americká mena neoslabí, môže to znamenať koniec vlády dolára ako globálnej meny. Uviedol to hlavný forex stratég Saxo Bank John Hardy.Po ťarchou silnejšieho dolára a vyšších sadzieb podľa neho v treťom kvartáli najviac utrpeli turecká líra a argentínske peso. Hlavným motorom tohto vývoja je pritom smerovanie amerického dolára.upozornil Hardy.V prípade, že nedôjde k oslabeniu americkej meny, môže podľa neho nastať fáza odmietania dlhov denominovaných v dolároch.pripustil Hardy.Pozícia dolára ako globálnej meny však podľa ekonomického analytika Tatra banky Tibora Lörincza nie je v krátkodobom alebo strednodobom horizonte ohrozená. Problémom globálnej meny totiž nie je len transakčná strana, teda v akej mene budú denominované obchody, ale aj skutočnosť, čo sa dá za danú menu kúpiť, spravidla dlhopisy a akcie.podotkol Lörincz. Navyše, globálna mena má podľa neho prevažne reputačné výhody, pretože ide iba o úzus a pohodlnosť svetových investorov.