Podnikateľské prostredie na Slovensku stagnuje, zaostáva a vo svetovom rebríčku si opäť pohoršilo

aktualizované 28. apríla, 9:04



Vnímanie korupcie sa nezmenilo

Najvýraznejšie si polepšilo Belgicko

Ministerstvo chce prijať zmeny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2020 (Webnoviny.sk) -Slovensko zaostáva za podnikateľsky najatraktívnejšími krajinami sveta a nedarí sa mu ich dobehnúť. Naznačujú to výsledky rebríčka Superindex PAS. Ide o projekt Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) , prostredníctvom ktorého porovnáva vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku v porovnaní s inými krajinami sveta.Slovensko v ňom aktuálne dosiahlo hodnotu 82,1 a obsadilo 38. miesto v 100 miestnom rebríčku krajín. Oproti minulému roku si pohoršilo o dve pozície.Ako ďalej informuje PAS, hodnotenie sa zlepšilo v Indexe ekonomickej slobody (Heritage Foundation) a Doing business (World Bank). Bez zmeny v hodnotení sa ocitlo v Indexe vnímania korupcie (Transparency International) a Rebríčku svetovej konkurencieschopnosti (World Economic Forum).V roku 2009, keď rebríček vznikol prvýkrát, bolo Slovensko na 34. mieste, o rok na to obsadilo 37. pozíciu a o desať rokov neskôr, v roku 2020 je 38. Ani po jedenástich rokoch sme tak podľa PAS nedosiahli úroveň roku 2009."Stav podnikateľského prostredia sa za desať rokov nezlepšil, zhoršuje sa, prinajlepšom stagnuje. Ak sa pozrieme na doterajší vývoj v porovnaní s ostatnými krajinami, Slovensko prestupuje na mieste. Je možné povedať, že z hľadiska kvality podnikateľského prostredia ide o stratenú etapu, kedy síce nedošlo k rapídnemu poklesu, ale ani k podstatnému rastu," konštatuje.Najlepšie na svete sa stále podniká v Singapure. Na čele rebríčka sa umiestnil už po jedenásty raz. Za ním nasleduje Hongkong, Nový Zéland, Dánsko a Veľká Británia. Tradične v prvej desiatke ostali USA, Švajčiarsko, škandinávske krajiny či Veľká Británia.Najviac nahor smerovali Belgicko, Saudská Arábia, Nigéria, Kuvajt a Vietnam. Najvýraznejšie si pritom polepšilo Belgicko s aktuálnym indexom 89,3. Krajiny ako Albánsko, Nikaragua, Venezuela, Mali a Macedónsko sa v hodnotení značne prepadli. Najväčší pokles oproti minulému roku zaznamenalo Macedónsko s indexom 57,6.Superindex PAS je tvorený kombináciou rebríčkov Globálnej konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra, Doing Business Svetovej banky, Indexu ekonomickej slobody Heritage Foundation a Indexu vnímania korupcie Transparency International.Sleduje vývoj podnikateľského prostredia v 100 vybraných krajinách sveta a jeho cieľom je zaznamenávať, ako sa Slovensko kvalitou podmienok na podnikanie približuje alebo vzďaľuje od top 5 krajín s najlepším podnikateľským prostredím na svete.Ministerstvo hospodárstva SR reagovalo na rebríček vyhlásením, že po rokoch neustáleho zhoršovania podmienok pre podnikanie na Slovensku je cieľom rezortu hospodárstva dosiahnuť citeľné zlepšenie prostredia pre podnikateľov a firmy všetkých veľkostí - malé, stredné aj veľké."Rezort hospodárstva chce presadiť čo najrýchlejšie prijatie balíka takých zmien zákonov, ktoré odbúrajú zbytočnú byrokraciu a ktoré nebudú predstavovať nároky na verejné financie. Bude predkladať systémové návrhy na znižovanie administratívneho a regulačného zaťaženia podnikania," uviedlo ministerstvo pre agentúru SITA. Jeho ambíciou je vytvárať predpoklady na zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky voči krajinám OECD a Európskej únie v hodnoteniach podnikateľského prostredia, k čomu sa vláda zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení.„Nejde o samoúčelný cieľ, ale o prostriedok k tomu, aby sa na Slovensku oplatilo lepšie podnikať, pracovať a žiť,“ upresnil štátny tajomník rezortu Ján Oravec.