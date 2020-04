Spríjemnite si čas strávený doma: O2 rozdáva až 40 GB dát

Výzva 1 Učíme sa spolu

Výzva 2 Hýbeme sa

Výzva 3 Myslíme na starších

Výzva 4 Podporujeme umelcov

Ako získať Dobré dáta?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2020 (Webnoviny.sk) - Za zodpovednosť v čase pandémie môžu zákazníci O2 získať desiatky gigabajtov dát navyše.O2 nadväzuje na kampaň Dobré dáta k 10. narodeninám spoločnosti, v rámci ktorej odmeňovalo za dobré skutky. Všetkým svojim zákazníkom, ktorí sa v tejto mimoriadnej situácii správajú zodpovedne a zostávajú doma, daruje balíky 10 GB dát za splnenie výziev "Dobré dáta sú späť, a to v čase, keď sú skutočne veľmi potrebné. Myslím si, že všetci sme si uvedomili, že keď pracujeme z domu a naše deti sa z domu učia, dáta míňame rýchlejšie. Sú pre nás často jediným spojením so svetom," približuje Lucia Petrášová, šéfka marketingovej komunikácie O2 Slovakia."Aby dáta vystačili nielen na prácu a na učenie, ale aj na videohovory s blízkymi, s ktorými sa teraz nemôžeme stretnúť, na hudbu a na zábavu, rozhodli sme sa prísť s jednoduchou možnosťou, ako získať dáta navyše. Chceme tak ľuďom uľahčiť aktuálnu situáciu a zároveň ich motivovať a aby sa správali zodpovedne a čas strávený doma bol pre nich príjemnejší," dopĺňa.Deti prestali zo dňa na deň chodiť do školy, a tak sa ich vzdelávanie presunulo do obývačiek, kuchýň a detských izieb. Hoci v niektorých školách prebieha vyučovanie online, nie všetky majú rovnaké možnosti.Balík 10 GB dát preto získa každý zákazník O2, ktorý na web www.dobredata.o2.sk nahrá fotku, ako sa doma učí so svojimi deťmi. Výzva platí nielen pre rodičov, ale aj pre učiteľov, ktorí učia svojich žiakov prostredníctvom internetu.Keďže sú športoviská zatvorené a mimoškolské aktivity prerušené, pohyb chýba nielen dospelým, ale aj deťom. Súčasťou výzvy Hýbeme sa sú tanečník Laci Strike a olympionik Matej Tóth, pre ktorých je pohyb nevyhnutnou súčasťou a ktorí sú inšpiráciou nielen v tomto období.Balík 10 GB dát získa každý zákazník O2, ktorý nahrá na web www.dobredata.o2.sk video s napodobnením tanečných krokov Laciho Strikea alebo fotky, ako doma cvičí podľa Mateja Tótha.Tanečné kroky si môžete naštudovať v rámci online tanečnej akadémie Laciho Strikea strike.sk , ktorá je otvorená pre verejnosť vďaka podpore Férovej Nadácie O2.Pri cvičení sa inšpirujte videami z projektu Telesná na doma, ktorý O2 vytvorilo v spolupráci so Športovou akadémiou Mateja Tótha. Všetky cvičenia, ktoré pripravili skúsení tréneri Akadémie nájdete na www.akademia.o2.sk Seniori sú počas pandémie jednou z najzraniteľnejších skupín, a keďže sú mnohí v rámci prevencie izolovaní od svojich rodín, určite ich poteší telefonát alebo videohovor s deťmi, vnúčatami alebo priateľmi.Všetci zákazníci O2, ktorí na www.dobredata.o2.sk nahrajú fotku hovoru so svojimi staršími rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi, tiež získajú 10 GB dát.Hudba v tomto čase spríjemňuje dni mnohým ľuďom, náročné obdobie však zažívajú aj umelci, keďže nemôžu verejne vystupovať. Možno ani neviete, že z počúvania hudby cez streamovacie služby získavajú interpreti príjem. Skúste sa preto v tomto období zamerať na svojich obľúbených domácich hudobníkov a pomôcť im aj takouto formou.Ak na stránku www.dobredata.o2.sk nahráte screenshot svojho playlistu v streamovacej službe TIDAL, Spotify alebo YouTube, získate v rámci výzvy Podporujeme umelcov 10 GB dát.Výzva funguje aj v prípade, ak sledujete divadelné hry online. Za printscreen záznamu predstavenia vás O2 na www.dobredata.o2.sk odmení balíkom dát.Fotky alebo videá o splnení jednotlivých výziev je potrebné nahrať na www.dobredata.o2.sk Po schválení obsahu získa každý zákazník kód, ktorý si následne aktivuje. Ak ešte nie ste zákazníkom O2, no radi by ste získali Dobré dáta, môžete sa zapojiť aj po zaobstaraní karty O2 Voľnosť.Odmenou za splnenie každej výzvy je 10 GB dát. Jeden zákazník môže získať maximálne 40 GB dát.Pre viac informácií o O2 Dobrých dátach sledujte stránku www.dobredata.o2.sk Informačný servis