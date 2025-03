Podnikateľský účet: Ako sa pripraviť na novú povinnosť bez stresu?

Prečo konať včas?

11.3.2025 (SITA.sk) -Od 1. apríla čaká slovenských podnikateľov a živnostníkov nová povinnosť – na podnikateľské účely budú musieť využívať samostatný podnikateľský účet. Napriek tomu, že o tejto zmene vie až 86 % podnikateľov, prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal, že až 73 % z tých, ktorí doteraz používali na podnikanie bežný účet, si ešte biznis konto nezaložilo. Viac než polovica z nich (55 %) to plánuje urobiť až tesne pred uplynutím lehoty – koncom marca.Založenie podnikateľského účtu prináša viacero výhod. Okrem splnenia zákonnej povinnosti umožňuje podnikateľom prehľadne oddeliť osobné a firemné financie, čo uľahčuje evidenciu výdavkov a daňových priznaní. Roman Fink, generálny riaditeľ mBank Slovensko, hovorí: "Pre podnikateľov je kľúčovým faktorom pri výbere účtu výška poplatkov, ale dôležité je aj kvalitné internetové bankovníctvo a možnosť zriadiť si účet jednoducho online."Podnikatelia môžu využiť ponuky bánk, ktoré reagujú na nové legislatívne požiadavky. Napríklad niektoré finančné inštitúcie umožňujú založenie účtu online bez potreby dokladovania živnostenského listu, postačuje iba občiansky preukaz. To výrazne znižuje administratívnu záťaž."Administratívna záťaž je jednou z najčastejších prekážok pri štarte podnikania. Preto sme prišli so zjednodušeným procesom zriadenia podnikateľského účtu, pri ktorom si všetky podnikateľské údaje overíme sami z dostupných databáz," dodáva generálny riaditeľ mBank Slovensko.Niektoré banky ponúkajú aj finančné benefity pri otvorení podnikateľského účtu. Môže ísť napríklad o bonus za aktívne využívanie účtu počas prvých mesiacov alebo o zvýhodnené podmienky na vedenie účtu."Chceme byť partnerom podnikateľov a uľahčiť im prechod na nové podmienky. Preto sme sa rozhodli uhrádzať časť transakčnej dane za našich klientov až do konca roka. Informáciu o zúčtovanej dani nájde klient vo výpise k podnikateľskému (transakčnému) účtu za dané obdobie. Klientov budeme informovať v rámci mesačného Potvrdenia o zaplatenej dani o súhrnnej výške dane, ktorú sme v mene klienta odviedli daňovému úradu. Klienti sa teda nemusia o nič starať, všetko vybavíme za nich," vysvetľuje Fink.Podnikateľom môže pomôcť aj prístup k spoľahlivým informáciám. Viaceré banky spustili poradenské platformy zamerané na podnikateľov, kde nájdu praktické rady a dokumenty týkajúce sa rôznych odborných oblastí. Potrebu prístupu k overeným informáciám si uvedomuje aj mBank, preto spustila platformu Podnikatelov poradca.sk , ktorá ponúka viac ako 100 odborných článkov z oblasti daní, práva, účtovníctva či digitalizácie podnikania. Obsah pripravuje 12 skúsených odborníkov a dostupné sú aj praktické dokumenty a slovník pojmov. Portál je navrhnutý tak, aby bol pre podnikateľov zdrojom spoľahlivých a aktuálnych informácií."Viac ako dva roky sme viedli hĺbkové rozhovory s podnikateľmi a viac ako tisíc z nich sa s nami podelilo o svoje názory prostredníctvom dotazníkov. Zistili sme, že pre podnikateľov je často hlavným zdrojom informácií účtovník alebo blízky známy. Chceme to zmeniť a stať sa pre podnikateľov spoľahlivým partnerom, ktorý im poskytne overené informácie priamo," dodáva Fink.Aj keď sa môže zdať, že do 1. apríla je ešte dostatok času, príprava na túto legislatívnu zmenu si vyžaduje istú dávku plánovania. Ak si založíte podnikateľský účet včas, vyhnete sa stresu a získate prístup k výhodám, ktoré vám môžu uľahčiť štart alebo rozvoj vášho podnikania.Založenie účtu nemusí byť komplikované – s dostupnými možnosťami a benefitmi môžete prechod na nový režim zvládnuť jednoducho a bez zbytočných nákladov.Ak hľadáte jednoduché a výhodné riešenie, podnikateľský účet mKonto Biznis môže byť tou správnou voľbou. Založenie a vedenie účtu je bez poplatkov, s garanciou navždy zadarmo a proces založenia je možné vybaviť online, telefonicky alebo osobne na pobočke.Založenie účtu je rýchle a jednoduché – stačí vám občiansky preukaz a promo kód "PODNIKANIE", ktorý vám zabezpečí nárok na bonus. Navyše, mBank uhrádza časť transakčnej dane za svojich klientov až do konca roka.Pre viac informácií navštívte webovú stránku mBank alebo ich kontaktujte priamo.Tento článok vznikol v spolupráci s klientom mBank