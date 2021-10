Podniky v cestovnom ruchu dostali zatiaľ od ministerstva dopravy pomoc približne 116 miliónov eur

cestovnom

Väčšina žiadostí je z oblasti gastra

cestovnom

cestovné

Veľa žiadostí bolo podaných nesprávne

cestovného

Malá schéma má jednu výhodu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) v súvislosti s následkami pandémie koronavírusu poskytlo subjektom vruchu cez obe schémy štátnej pomoci zatiaľ približne 116 mil. eur.Predstavuje to necelú polovicu z celkovej sumy 257 mil. eur vyčlenenej na úhradu časti fixných nákladov podnikateľov v tomto odvetví. Vyplýva to z informácií, ktoré rezort dopravy poskytol agentúre SITA.V rámci malej schémy pomoci získali prevádzky vruchu doposiaľ takmer 113,5 mil. eur.Z doručených takmer 17-tisíc žiadostí o poskytnutie príspevku v tejto časti podpory ministerstvo dopravy schválilo skoro 14-tisíc zmlúv a na ich základe už poslalo peniaze. Rezort ďalšie žiadosti priebežne spracováva.V malej schéme pomoci je vyčlenených 220 mil. eur, pričom príspevok pre jeden subjekt je obmedzený do výšky dvestotisíc eur.Viac ako polovica z uvedených žiadostí je z oblasti gastra (60%), ubytovacie zariadenia majú podiel 20 %,kancelárie a agentúry 12 % a iné prevádzky či služby 8 %.Vo veľkej schéme pomoci odvetviuruchu v celkovom objeme 37 mil. eur rezort dopravy doteraz dostal približne dvesto žiadostí o príspevok a v prípade siedmich už vyplatil takmer dva a pol milióna eur.V rámci tejto podpory môžu jednotlivé subjekty žiadať o pomoc do jedného milióna eur. Značná časť žiadostí bola podľa ministerstva podaná nesprávne, keď záujemcovia omylom zaslali žiadosť do veľkej schémy namiesto malej schémy.„Veľká schéma je výrazne náročnejšia na posudzovanie, pričom ostatné žiadosti spadajúce do veľkej schémy priebežne posudzujeme,“ uviedla Miriama Švikruhová z odboru komunikácie ministerstva dopravy.Výhodou malej schémy pomoci je, že žiadatelia v prípade neschválenia žiadostí môžu po odstránení nedostatkov opakovane požiadať o finančný príspevok.„V prípade, ak má žiadateľ chybu v žiadosti, proaktívne ho o tom informujeme, pričom má možnosť si podať novú žiadosť. Najčastejším dôvodom vydania rozhodnutia o neposkytnutí príspevku sú neplatný, resp. neautorizovateľný podpis alebo nesplnenie podmienky vykonávať ekonomickú činnosť v niektorej z oblastí, ktoré naše schémy podporujú,“ priblížila Švikruhová. Podiel takto zamietnutých žiadostí predstavuje približne 2 % zo všetkých žiadostí.Vo veľkej schéme ide najčastejšie o späťvzatia žiadostí, tie súvisia s tým, že žiadatelia samokontrolou zistia nedostatok a chcú ho opraviť.