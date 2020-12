Podniky zasiahnuté druhou vlnou môžu žiadať o dotácie na nájomné, ministerstvo už eviduje 421 žiadostí

Ministerstvo zaviedlo viacero zmien

Nájomcovia budú o peniaze žiadať cez prenajímateľa

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR už eviduje prvé žiadosti o dotácie na nájomné od podnikateľov, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu. Podniky pritom môžu o pomoc žiadať od 16. decembra."V rámci druhej vlny zatiaľ evidujeme 421 žiadostí o dotácie na nájomné," uviedol rezort hospodárstva pre agentúru SITA. Podnikatelia majú na získanie dotácie čas do konca marca budúceho roka.Nárok na pomoc majú po novom nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky. Žiadať budú môcť aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do nich z dôvodu zákazu vychádzania nemohli dostať.Ministerstvo taktiež rozšírilo okruh žiadateľov, ktorí sa môžu o dotácie uchádzať. Kým v rámci prvej vlny bol jednou z podmienok získania dotácie vznik nájomného vzťahu pred 1. februárom 2020, po novom sa tento dátum vzniku nájomnej zmluvy posúva na 1. augusta 2020.Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas prvej vlny, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa.Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.