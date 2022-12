Podoľak prelomil mlčanie o počte mŕtvych ukrajinských vojakoch, armáda však jeho údaj nepotvrdila

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku ruskej invázie bolo zabitých približne od desať do 13-tisíc ukrajinských vojakov. Ako referuje spravodajský web BBC , povedal to Mychajlo Podoľak , poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina len zriedka uvádza čísla o obetiach a tamojšia armáda nepotvrdila Podoľakove vyhlásenie. V júni povedal, že denne zomiera na ukrajinskej strane 100 až 200 vojakov.Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley minulý mesiac povedal, že od začiatku vojny bolo zabitých alebo zranených približne 100-tisíc ruských a 100-tisíc ukrajinských vojakov.Predsedníčka Európskej komisie Ursula Von der Leyenová v stredu vo videu uviedla, že bolo zabitých 100-tisíc ukrajinských vojakov. Hovorca Európskej komisie však neskôr objasnil, že to bola chyba a údaj sa týkal obetí aj zranených.