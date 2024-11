Podolínec musí zaplatiť státisíce eur ministerstvu vnútra. Rozsudok je dôkazom toho, že štát nedokáže spravovať svoj majetok, tvrdí primátor

Rozsudok je podľa primátora nespravodlivý

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Väčšinu pozemkov vlastní ministerstvo obrany

Obrovský precedens

26.11.2024 (SITA.sk) - Mesto Podolínec (okr. Stará Ľubovňa) prehralo súdny spor Ministerstvom vnútra SR . Samospráva, ktorá v ňom figuruje ako žalovaný, má podľa rozsudku zaplatiť rezortu dokopy 360-tisíc eur.Urobiť tak má do troch dní od právoplatnosti rozsudku, teda najneskôr 13. decembra. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Michal Marhefka. Súdny spor sa týkal budov a pozemkov v areáli bývalých kasární v meste.Podľa rozsudku, ktorý na sociálnej sieti zverejnil primátor, musí Podolínec zaplatiť viac ako 320-tisíc eur a úrok z omeškania vo výške päť percent ročne, čo predstavuje od roku 2022 približne 40-tisíc eur.Mesto podľa primátora nemá v súčasnosti financie na úhradu tak vysokej sumy a všetky iné riešenia môžu ochromiť mesto, jeho chod a rozvoj na dlhé roky. V najbližších dňoch preto zasadne mestské zastupiteľstvo, ktoré rozhodne o ďalších krokoch samosprávy v tomto súdnom spore. Odvolanie je možné podať do pätnástich dní.„Tento rozsudok je voči mestu a jeho obyvateľom nespravodlivý a je dôkazom toho, ako štát nedokáže spravovať sám svoj vlastný majetok. Tiež je úplne degradovaný vzťah štát verzus samospráva. Poukazuje na holú a bosú byrokraciu štátu, ktorý vlastnou nedokonalou legislatívou „chudobným berie a bohatým dáva“,“ skonštatoval Marhefka.Mesto ešte v roku 2017 kúpilo od Ministerstva vnútra SR prebytočný majetok štátu, budovy a jeden pozemok, za 10 percent ich hodnoty za účelom verejnoprospešných služieb.„Účelom bola oprava kina, rekonštrukcia telocvične, vybudovanie multifunkčného ihriska a vybudovanie detského ihriska. Tieto veci sa mali zrealizovať do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,“ objasnil primátor.Väčšinu pozemkov v areáli však vlastní Ministerstvo obrany SR . Podolínec podľa Marhefku vyvíjal minimálne od roku 2019 aktivity vedúce k vysporiadaniu pozemkov pod budovami.„Pozemky totiž neboli predmetom zmluvy, nakoľko ich správcom je dodnes Ministerstvo obrany SR. A teda vybudovanie akýchkoľvek stavieb na cudzích pozemkoch je hypotetické,“ skonštatoval.Dodal, že v čase, keď bola zmluva na pozemky pred podpisom, bola Ministerstvom financií SR nariadená kontrola plnenia zmluvy na budovy. Keďže mesto pozemky vysporiadané nemalo a k realizácii zámeru preto pristúpiť nemohlo, rezort vnútra podal žalobu za neplnenie zmluvy.„Tento súdny spor je obrovský precedens, ktorý nemá obdobu v dejinách samostatného Slovenska. Zarážajúce je, že mesto chcelo rokovať vo veci mimosúdnej dohody, ktorú samo písomne navrhlo. Dodnes však na ňu žalobca nereagoval. Súčasný minister vnútra osobne odpovedal na žiadosť o stretnutie v tejto veci spôsobom, „že sa nemá prečo stretnúť, lebo prebieha súdny spor“,“ napísal primátor.Mesto bolo na začiatku roka v súdnom spore úspešné, keď Okresný súd v Starej Ľubovni rozhodol, že žaloba je nedôvodná. Zmenil to odvolací - Krajský súd v Prešove, ktorý vrátil vec na nové konanie.Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie Ministerstvo vnútra SR, i Okresný súd v Starej Ľubovni.